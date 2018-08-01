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Чому зранку потрібно з’їсти огірок чи оселедець

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Чому зранку потрібно з’їсти оселедець
Чому зранку потрібно з’їсти оселедець / xcook.info

Щоб у спеку хотілося менше пити, необхідно з’їсти зранку щось солоне, до прикладу солоний огірок чи шматок оселедця.

Таке твердження висунув старший науковий співробітник Володимир Гранич, пише ГолосUA.

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Це дозволить затримати воду в крові, таким чином, знизиться бажання випити води. За словами експерта, якщо людина здорова, їй бажано затримати воду в організмі.

Лише кілька грамів солі допоможуть тримати більше рідини в кровоносному річищі. Навіть попри вживання солоних продуктів, людина менше відчуватиме спрагу.

Чому зранку потрібно з’їсти огірок
Чому зранку потрібно з’їсти огірок

Фахівець навів простий метод стеження за кількістю води в організмі. Потрібно стежити за кольором сечі, якщо вона коричнева – організму бракує води і йде згущення крові.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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