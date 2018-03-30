Чорна помада та ірокез: 70-річна Ніна Матвієнко приголомшила зйомкою з Монатіком

70-річна Народна артистка України Ніна Матвієнко вразила сміливою фотосесією у стилі панк. Її партнером по зйомці був популярний співак Монатік.

Зірки знялася для видання JS та показали модні і нетипові образи. Зокрема, Матвієнко перевтілилася у життєрадісну британку в стилі панк: ірокез, рожеві коси, бойовий макіяж доповнювали бунтарський лук.

Автором фотосесії стала Катя Ніколайчук, а за стиль відповідала Іра Лан.

Ніна Матвієнко та Монатік

Додамо, що 1 квітня у Палаці "Україна" в рамках концертного шоу "Вечір прем'єр" Монатік і Ніна Матвієнко вперше представлять спільну пісню "Цей день".