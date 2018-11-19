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      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні

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      Чорна п’ятниця 2018 в Україні
      Чорна п’ятниця 2018 в Україні / 24 Канал

      Головний розпродаж року Чорна п'ятниця (Black Friday) зазвичай припадає на останні числа листопада. У 2018 році вона стартує 23 листопада з 00:01.

      Саме в ніч з 23 на 24 листопада у магазинах люди полюватимуть на знижки на різні товари аж до 90 відсотків, тому для багатьох це гарна нагода купити дешевше подарунки друзям і близьким до різдвяних та новорічних свят. 

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      В цей день ціну знизять у торгівельних центрах, інтернет–магазинах та брендових бутиках. Чорна п'ятниця – цілком нове явище для України і прийшло до нас із США разом з Хелловіном, оскільки їх відзначають приблизно в один період. В Америці – це ціла традиція, коли люди проводять цілу ніч перед супермаркетами, щоб встигнути першими згребти побільше товарів.

      Дуже часто люди травмуються у тисняві. Чорна п'ятниця не є офіційним святом, але багато працівників в цей день беруть відгул, за винятком співробітників роздрібної торгівлі, так як в цей день потік покупців істотно зростає.

      В Чорну п'ятницю магазини відкриваються дуже рано – близько 5 ранку, а деякі найбільші торговельні мережі – навіть опівночі. Першим покупцям пропонуються серйозні знижки – від 50 до 80% – це робиться для того, щоб залучити в магазини як можна більше покупців.

      В Україні Чорна п'ятниця проходить значно скромніше і більшість знижок обіцяють інтернет–магазини.

      Теги: Традиції LifeStyle Новини України Гроші Новини США Мода
      Джерело: 24 Канал
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