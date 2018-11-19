Головний розпродаж року Чорна п'ятниця (Black Friday) зазвичай припадає на останні числа листопада. У 2018 році вона стартує 23 листопада з 00:01.

Саме в ніч з 23 на 24 листопада у магазинах люди полюватимуть на знижки на різні товари аж до 90 відсотків, тому для багатьох це гарна нагода купити дешевше подарунки друзям і близьким до різдвяних та новорічних свят.

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В цей день ціну знизять у торгівельних центрах, інтернет–магазинах та брендових бутиках. Чорна п'ятниця – цілком нове явище для України і прийшло до нас із США разом з Хелловіном, оскільки їх відзначають приблизно в один період. В Америці – це ціла традиція, коли люди проводять цілу ніч перед супермаркетами, щоб встигнути першими згребти побільше товарів.

Дуже часто люди травмуються у тисняві. Чорна п'ятниця не є офіційним святом, але багато працівників в цей день беруть відгул, за винятком співробітників роздрібної торгівлі, так як в цей день потік покупців істотно зростає.

В Чорну п'ятницю магазини відкриваються дуже рано – близько 5 ранку, а деякі найбільші торговельні мережі – навіть опівночі. Першим покупцям пропонуються серйозні знижки – від 50 до 80% – це робиться для того, щоб залучити в магазини як можна більше покупців.

В Україні Чорна п'ятниця проходить значно скромніше і більшість знижок обіцяють інтернет–магазини.