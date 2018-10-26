17:25
27 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст
      Вєсті Кремля
      21:31, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Отець Онуфрій йде у телеведучі. Нові забіяки українського політикуму
      Вєсті.UA
      20:44, 26 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Чорна п'ятниця в Україні та світі: де шукати найбільші знижки – інфографіка

      1830 Читать новость на русском
      Чорна п'ятниця 2018 в Україні та світі: які будуть знижки
      Чорна п'ятниця 2018 в Україні та світі: які будуть знижки / 24 канал

      Головний розпродаж року Чорна п'ятниця (Black Friday) у 2018 році припадає в ніч з 23 на 24 листопада. У яких країнах знижки на Чорну п'ятницю будуть найбільшими та скільки зможуть зекономити українці – далі в інфографіці.

      Чорна п'ятниця у 2018 році почнеться о 23:59 четверга, 23 листопада, за київським часом. Тобто, в ніч з 23 на 24 листопада практично у всіх магазинах будуть величезні знижки і неймовірна кількість народу.

      Читайте також: Чорна п'ятниця в Україні, США та Європі: де шукати вигідні знижки та розпродажі

      У цей день ціни на товари знизять у торговельних центрах, інтернет-магазинах та брендових бутиках. Чорна п'ятниця славиться значними знижками, що досягають 80-90%. Знайти аж такі знижки складно, до того ж, кількість такого товару може бути дуже обмежена. Але знайти вигідні пропозиції щодо купівлі одягу, електроніки, взуття чи інших товарів – цілком реально.

      Хоч в Україні Чорна п'ятниця ще досі приживається, але вже більш як 30% українців готові "полювати" за знижками. Про це свідчить дослідження від Black Friday Global, в якому взяли участь 12 000 чоловік з 55 країн світу.

      В середньому українець планує витратити 2 975 гривень. Середня знижка в Україні становить 66%, таким чином той, хто вирішити здійснювати покупки в цей день, зможе зекономити аж 5 775 гривень!

      До слова, саме в Україні від Чорної п'ятниці можна отримати одну з найбільших вигод у світі. Перше місце у цьому рейтингу посідає США – 68%, друге – Україна з 66%, а замикає трійку лідерів Канада – теж 66%.

      Більш "скромні" знижки в Росії (58%), Італії (54%) та Німеччині (54%). Середньостатистична знижка для всього світу склала 55%. Більш детально – дивіться в інфографіці.


      Чорна п'ятниця 2018: знижки в Україні та світі

      Теги: Новини України LifeStyle Публікації Гроші Традиції Інфографіка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 26 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НАТО загрожує "Тризубом": Росія отримала військове попередження
      сьогодні , 16:06 НАТО загрожує "Тризубом": Росія отримала військове попередження
      Борис Немировський
      "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях
      сьогодні , 16:00 "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях
      Блог Медіа
      Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      сьогодні , 13:00 Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      Вікторія Войціцька
      Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      сьогодні , 12:00 Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      Олексій Чибісов
      Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      сьогодні , 08:40 Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      Злой Одессит
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тягнибок закликав депутатів ухвалити закон про люстрацію
       24 лютого 2014 , 12:26
      Google створила захоплюючу прогулянку Чорнобилем
      26 квітня 2016 , 23:00
      Грозного повезли до лікарні прямо з матчу "Говерла" - "Волинь"
       14 травня 2016 , 16:51
      Топ-новини: Уельс відправив Росію додому, екс-карпатівець дізнався суперника у Лізі чемпіонів
       21 червня 2016 , 07:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук