Головний розпродаж року Чорна п'ятниця (Black Friday) у 2018 році припадає в ніч з 23 на 24 листопада. У яких країнах знижки на Чорну п'ятницю будуть найбільшими та скільки зможуть зекономити українці – далі в інфографіці.

Чорна п'ятниця у 2018 році почнеться о 23:59 четверга, 23 листопада, за київським часом. Тобто, в ніч з 23 на 24 листопада практично у всіх магазинах будуть величезні знижки і неймовірна кількість народу.

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У цей день ціни на товари знизять у торговельних центрах, інтернет-магазинах та брендових бутиках. Чорна п'ятниця славиться значними знижками, що досягають 80-90%. Знайти аж такі знижки складно, до того ж, кількість такого товару може бути дуже обмежена. Але знайти вигідні пропозиції щодо купівлі одягу, електроніки, взуття чи інших товарів – цілком реально.

Часто компанії використовують "чорну п'ятницю" для зачистки своїх складів від залежаного товару. Залишилися окремі екземпляри, термін придатності добігає кінця і так далі. Все це розпродають в цей день. Наприклад, в мережі магазинів оголошують, що продаватимуть магнітофон за 300 грн. Люди шукають, а, виявляється, він один-єдиний в одному з магазинів всієї мережі.

Щасливчик, який його відшукає, може бути сильно розчарований. Швидше за все, на місці він виявить, що товар дещо не кондиційний - щось відламано, упаковка пошкоджена або щось в цьому роді.

Хоч в Україні Чорна п'ятниця ще досі приживається, але вже більш як 30% українців готові "полювати" за знижками. Про це свідчить дослідження від Black Friday Global, в якому взяли участь 12 000 чоловік з 55 країн світу.

В середньому українець планує витратити 2 975 гривень. Середня знижка в Україні становить 66%, таким чином той, хто вирішити здійснювати покупки в цей день, зможе зекономити аж 5 775 гривень!

До слова, саме в Україні від Чорної п'ятниці можна отримати одну з найбільших вигод у світі. Перше місце у цьому рейтингу посідає США – 68%, друге – Україна з 66%, а замикає трійку лідерів Канада – теж 66%.

Більш "скромні" знижки в Росії (58%), Італії (54%) та Німеччині (54%). Середньостатистична знижка для всього світу склала 55%. Більш детально – дивіться в інфографіці.



Чорна п'ятниця 2018: знижки в Україні та світі