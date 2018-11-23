Чорна п'ятниця на ринку нерухомості: що пропонують забудовники
Чорна п'ятниця – це розпродажі не лише у магазинах взуття, одягу чи косметики. Чимало забудовників, аби привабити покупців також влаштовують розпродажі квадратних метрів в останні дні листопада.
Схоже, до Чорної п'ятниці 2018 забудовники не гірше за інших.
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Привабливі знижки пропонують у новобудовах практично по всій території України.
Якими акціями можна скористатись на ринку нерухомості у різних містах України.
|Місто
|Умови
|Житловий комплекс, забудовник
|Термін дії
|Київ
|Знижка 15% на всі квартири за умови 100% оплати
|ЖК Busov Hill, ТОВ "Житлобудінвест"
|До 30 листопада включно
|Київ
|Знижки 20% на паркомісця і 50% на господарські приміщення
|7 житлових комплексів, корпорація "УКРБУД"
|До 30 листопада
|Київ
|Знижка 8% на останні квартири в день "Чорної п'ятниці"
|ЖК Smart Plaza Obolon, A Development
|Тільки 23 листопада
|Київ
|Знижка 16% на будь-яку квартиру
|ЖК White Lines, A Development
|Тільки 23 листопада
|Київ
|Додаткова знижка 5% на акційні квартири
|ЖК "Метрополіс", група компаній DIM
|З 19 до 23 листопада
|Київ
|Додаткова знижка 18% при 100% оплаті
|ЖК "А52", група компаній DIM
|З 19 до 23 листопада
|Київ
|Знижки 16% на дворівневі квартири
|ЖК "Автограф", група компаній DIM
|З 19 до 23 листопада
|Київ
|Знижки:
7% на 1-кімнатні
10% на 2-кімнатні
15% на 3-кімнатні квартири
|ЖК Henesi House,
ЖБК "Нагірна, 18/16"
|До 25 листопада
|Київ
|Знижка 20% на 20 квартир
|ЖК "Лебединий", Perfect Group
|До 23 листопада
|Київ
|Знижка 20% на 5 квартир
|ЖК "Вудсторія", Perfect Group
|До 23 листопада
|Київ
|Знижки до 13% на будь-яку квартиру
|ЖК Respublika (Республіка), KAN Development
|Тільки 23 листопада
|Київ
|Знижка 8% на 30 квартир
|ЖК "Файна Таун", KAN Development
|Тільки 23 листопада
|Київ
|Знижка від 7 до 12% залежно від суми першого внеску
|ЖК "Комфорт Таун", KAN Development
|Тільки 23 листопада
|Київ
|Знижки:
$4787 на квартиру 54,3 кв м
$5950 на дві квартири 67,5 кв м
|ЖК Standard One, KDD Engineering
|З 22 до 30 листопада
|Київ
|Додаткова знижка при 100% оплаті:
10 000 грн – для 1-кімнатних квартир;
20 000 грн – для 2-кімнатних квартир;
30 000 грн – для 3-кімнатних квартир
|ЖК "Зеніт", ТОВ "Зеніт Груп"
|З 22 до 30 листопада
|Київ
|Знижки до 10%
|ЖК NAVIGATOR, корпорація "ДБК-ЖИТЛОБУД"
|Тільки 23 листопада
|Київська область
|Квартира в готовій секції з першим внеском 29% і безвідсоткове розтермінування на рік
|ЖК Millennium State, БК R-BUILDING
|З 23 до 30 листопада
|Київська область
|Зниження вартості кв м на 200-1200 грн при 100% оплаті
|ЖК "Чайка", девелоперська компанія "ОМОКС"
|З 19 до 23 листопада
|Київська область
|Знижка 5% на початковий внесок у розмірі 50% від суми
|5 котеджних містечок, компанія Evrodim
|З 23 до 25 листопада
|Київська область
|Розтермінування нового формату – перший внесок 4% від вартості квартири
|ЖК "Іділіка" (Idilika), Bricks development
|З 23 до 25 листопада
|Київська область
|Знижки:
200 грн на кв м – при 90-100% оплаті;
150 грн на кв м – при 70-80% оплаті;
100 грн на кв. м - при 50% оплаті
|5 житлових комплексів,
"ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП"
|З 23 до 30 листопада
|Київська область
|Знижки від 20 000 до 80 000 грн на акції квартири
|
ЖК Bavaria city, БК KM Group
|До 23 листопада
|Одеса
|Знижки до 10% на всю нерухомість в комплексі
|ЖК AQUA MARINE, девелоперська компанія Odecom Development
|З 23 до 25 листопада
|Одеса
|Знижки на всі квартири до 15%
|Мікрорайон "Таїровські сади", девелоперська компанія Odecom Development
|З 23 до 25 листопада
|Рівне
|Знижка до 47 000 дол при купівлі квартири
|ЖК ECO HOUSE
|З 21 до 24 листопада
|Чернівці
|Знижка до 5600 грн за кв м
|ЖК "Панда", CITY OF DREAMS
|Тільки 23 листопада
Джерело: 24 канал
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