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      Чорна п'ятниця на ринку нерухомості: що пропонують забудовники

      201 Читать новость на русском
      Чорна п'ятниця 2018 на ринку нерухомості в Україні
      Чорна п'ятниця 2018 на ринку нерухомості в Україні / Колаж із соцмереж

      Чорна п'ятниця – це розпродажі не лише у магазинах взуття, одягу чи косметики. Чимало забудовників, аби привабити покупців також влаштовують розпродажі квадратних метрів в останні дні листопада.

      Схоже, до Чорної п'ятниці 2018 забудовники не гірше за інших.

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      Привабливі знижки пропонують у новобудовах практично по всій території України.

      Якими акціями можна скористатись на ринку нерухомості у різних містах України.

      Чорна п'ятниця 2018 на ринку нерухомості України
      Місто Умови Житловий комплекс, забудовник Термін дії
      Київ Знижка 15% на всі квартири за умови 100% оплати ЖК Busov Hill, ТОВ "Житлобудінвест" До 30 листопада включно
      Київ Знижки 20% на паркомісця і 50% на господарські приміщення 7 житлових комплексів, корпорація "УКРБУД" До 30 листопада
      Київ Знижка 8% на останні квартири в день "Чорної п'ятниці" ЖК Smart Plaza Obolon, A Development Тільки 23 листопада
      Київ Знижка 16% на будь-яку квартиру ЖК White Lines, A Development Тільки 23 листопада
      Київ Додаткова знижка 5% на акційні квартири ЖК "Метрополіс", група компаній DIM З 19 до 23 листопада
      Київ Додаткова знижка 18% при 100% оплаті ЖК "А52", група компаній DIM З 19 до 23 листопада
      Київ Знижки 16% на дворівневі квартири ЖК "Автограф", група компаній DIM З 19 до 23 листопада
      Київ Знижки:
      7% на 1-кімнатні
      10% на 2-кімнатні
      15% на 3-кімнатні квартири      		 ЖК Henesi House,
      ЖБК "Нагірна, 18/16"      		 До 25 листопада
      Київ Знижка 20% на 20 квартир ЖК "Лебединий", Perfect Group До 23 листопада
      Київ Знижка 20% на 5 квартир ЖК "Вудсторія", Perfect Group До 23 листопада
      Київ Знижки до 13% на будь-яку квартиру ЖК Respublika (Республіка), KAN Development Тільки 23 листопада
      Київ Знижка 8% на 30 квартир ЖК "Файна Таун", KAN Development Тільки 23 листопада
      Київ Знижка від 7 до 12% залежно від суми першого внеску ЖК "Комфорт Таун", KAN Development Тільки 23 листопада
      Київ Знижки:
      $4787 на квартиру 54,3 кв м
      $5950 на дві квартири 67,5 кв м      		 ЖК Standard One, KDD Engineering З 22 до 30 листопада
      Київ Додаткова знижка при 100% оплаті:
      10 000 грн – для 1-кімнатних квартир;
      20 000 грн – для 2-кімнатних квартир;
      30 000 грн – для 3-кімнатних квартир      		 ЖК "Зеніт", ТОВ "Зеніт Груп" З 22 до 30 листопада
      Київ Знижки до 10% ЖК NAVIGATOR, корпорація "ДБК-ЖИТЛОБУД" Тільки 23 листопада
      Київська область Квартира в готовій секції з першим внеском 29% і безвідсоткове розтермінування на рік ЖК Millennium State, БК R-BUILDING З 23 до 30 листопада
      Київська область Зниження вартості кв м на 200-1200 грн при 100% оплаті ЖК "Чайка", девелоперська компанія "ОМОКС" З 19 до 23 листопада
      Київська область Знижка 5% на початковий внесок у розмірі 50% від суми 5 котеджних містечок, компанія Evrodim З 23 до 25 листопада
      Київська область Розтермінування нового формату – перший внесок 4% від вартості квартири ЖК "Іділіка" (Idilika), Bricks development З 23 до 25 листопада
      Київська область Знижки:
      200 грн на кв м – при 90-100% оплаті;
      150 грн на кв м – при 70-80% оплаті;
      100 грн на кв. м - при 50% оплаті      		 5 житлових комплексів,
      "ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП"      		 З 23 до 30 листопада
      Київська область Знижки від 20 000 до 80 000 грн на акції квартири

      ЖК Bavaria city, БК KM Group

      		 До 23 листопада
      Одеса Знижки до 10% на всю нерухомість в комплексі ЖК AQUA MARINE, девелоперська компанія Odecom Development З 23 до 25 листопада
      Одеса Знижки на всі квартири до 15% Мікрорайон "Таїровські сади", девелоперська компанія Odecom Development З 23 до 25 листопада
      Рівне Знижка до 47 000 дол при купівлі квартири ЖК ECO HOUSE З 21 до 24 листопада
      Чернівці Знижка до 5600 грн за кв м ЖК "Панда", CITY OF DREAMS Тільки 23 листопада

       

      Теги: Новини України Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Новини Києва Новини нерухомості Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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