"Чорна п'ятниця" в одному з торговельних центрів США закінчилась стріляниною, є вбитий: відео
В американському місті Гувер (штат Алабама) у "чорну п'ятницю", яка розпочалась вночі 22 листопада, невідомий відкрив вогонь в одному із торговельних центрів.
Про це повідомляє NBC News.
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Внаслідок дій стрільця поранень зазнали 18-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Проте деякі ЗМІ повідомляють про чотирьох поранених.
Нападника поліція ліквідувала.
Капітан поліції Грег Ректор зазначив, що стрілянина почалася із сутички між двома людьми. Тоді один з них дістав зброю і вистрелив в іншого.
Постраждалих могло бути і більше. З огляду на "п'ятничні знижки", у торговельному центрі тоді перебували сотні людей. Але оскільки подібні випадки вже траплялись у "Чорну п'ятницю", то адміністрація заздалегідь подбала про безпеку покупців. Так, від старту розпродажів вночі проти 23 листопада біля торговельного центру патрулювали поліцейські.