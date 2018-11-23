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      "Чорна п'ятниця" в одному з торговельних центрів США закінчилась стріляниною, є вбитий: відео

      320 Читать новость на русском
      Стрілянина у торговельному центрі у США
      Стрілянина у торговельному центрі у США / globalnews.ca

      В американському місті Гувер (штат Алабама) у "чорну п'ятницю", яка розпочалась вночі 22 листопада, невідомий відкрив вогонь в одному із торговельних центрів.

      Про це повідомляє NBC News

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      Внаслідок дій стрільця поранень зазнали 18-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Проте деякі ЗМІ повідомляють про чотирьох поранених. 

      Нападника поліція ліквідувала. 

      Капітан поліції Грег Ректор зазначив, що стрілянина почалася із сутички між двома людьми. Тоді один з них дістав зброю і вистрелив в іншого. 

      Постраждалих могло бути і більше. З огляду на "п'ятничні знижки", у торговельному центрі тоді перебували сотні людей. Але оскільки подібні випадки вже траплялись у "Чорну п'ятницю", то адміністрація заздалегідь подбала про безпеку покупців. Так, від старту розпродажів вночі проти 23 листопада біля торговельного центру патрулювали поліцейські. 

      Теги: Новини США
      Джерело: 24 Канал
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