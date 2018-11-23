"Чорна п'ятниця" в одному з торговельних центрів США закінчилась стріляниною, є вбитий: відео

В американському місті Гувер (штат Алабама) у "чорну п'ятницю", яка розпочалась вночі 22 листопада, невідомий відкрив вогонь в одному із торговельних центрів.

Про це повідомляє NBC News.

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Внаслідок дій стрільця поранень зазнали 18-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Проте деякі ЗМІ повідомляють про чотирьох поранених.

Нападника поліція ліквідувала.

Someone posted this shooting in the mall at river riverchase Galleria in Hoover Alabama on Thanksgiving pic.twitter.com/3WczyXqu7A — NIKKI (@braxtonthings) 23 ноября 2018 г.

Капітан поліції Грег Ректор зазначив, що стрілянина почалася із сутички між двома людьми. Тоді один з них дістав зброю і вистрелив в іншого.

Multiple injuries in Alabama mall shooting; Suspect dead >>https://t.co/fPsQlA8fr1 pic.twitter.com/azRgpxSphK — WMC Action News 5 (@WMCActionNews5) 23 ноября 2018 г.

Постраждалих могло бути і більше. З огляду на "п'ятничні знижки", у торговельному центрі тоді перебували сотні людей. Але оскільки подібні випадки вже траплялись у "Чорну п'ятницю", то адміністрація заздалегідь подбала про безпеку покупців. Так, від старту розпродажів вночі проти 23 листопада біля торговельного центру патрулювали поліцейські.