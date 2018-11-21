Чорна П’ятниця в "Цитрусі": ТОП-10 гаджетів, які обрали покупці
Найяскравіша і справедлива Чорна П'ятниця – в "Цитрусі"! ТОП-10 гаджетів, які обрали покупці, потраплять до списку акційних товарів. Розмір знижок – від 7% до 70%!
Цього року "Цитрус" запропонував новий яскравий формат визначення товарів, на які будуть поширюватися знижки в Чорну П'ятницю. Якщо зазвичай товари для знижок визначаються самим магазином, то в цей раз на вибір акційних товарів вплинули більш 10 000 голосів покупців!
Представляємо вам ТОП-10 найбажаніших гаджетів за підсумками народного голосування. Голоси покупців, які взяли участь у виборі товарів, розподілилися наступним чином:
Xiaomi Redmi note 5 набрав 15.37% голосів покупців;
Huawei P smart plus набрав 11.16% голосів покупців;
iPhone 7 набрав 11.14% голосів покупців;
iPhone X набрав 11.10% голосів покупців;
Meizu 16th набрав 10.70% голосів покупців;
Xiaomi Mi Band 3 набрав 9.37% голосів покупців;
AirPods набрали 8.32% голосів покупців;
Apple Watch Series 3 набрали 8.32% голосів покупців;
Sony Ps4 Slim + гра набрали 7.54% голосів покупців;
Samsung Galaxy S8 набрав 6.98% голосів покупців.
Всі ці товари потраплять в розпродаж в Чорну П'ятницю – https://www.citrus.ua/black-friday/.
Бонус для учасників голосування
20 учасників голосування стали володарями сертифіката на 1000 грн на покупки в Цитрусі. Оголошення учасників відбулося 20 листопада в 17:00 на нашому офіційному YouTube каналі за цим посиланням.
Про "Цитрусі"
"Цитрус" – національна мережа магазинів гаджетів і інноваційних технологій, має статус Apple Authorized Reseller, а також є лідером з продажу техніки Apple в Україні і працює з 2000 року. Сьогодні "Цитрус" – це провідний інтернет-магазин citrus.ua і мережа з 50 магазинів, що працюють в унікальному для України форматі інноваційних розважальних центрів з відкритим доступом до товарів, інтерактивними зонами віртуальної реальності, електротранспорту, пристроїв розумного будинку. "Цитрус" розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів "ЦеХАБ" і "Цитрус Академія" у флагманських магазинах мережі, які не мають аналогів.
Website: www.citrus.ua
Facebook: www.facebook.com/citrus.ua
Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/
Інформаційний відеоблог про техніку і аксесуари "Гаджетаріум".
Вибір редакції
-
Вихід США із ракетного договору: у Путіна пригрозили реакцією на загрозу для Росії і Білорусісьогодні , 14:13
-
Ракету-носій Vega з українською комплектацією успішно запустили у космос: фотосьогодні , 14:03
-
Народні депутати не підтримали скасування нових правил оподаткування "євроблях"сьогодні , 13:20