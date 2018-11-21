Найяскравіша і справедлива Чорна П'ятниця – в "Цитрусі"! ТОП-10 гаджетів, які обрали покупці, потраплять до списку акційних товарів. Розмір знижок – від 7% до 70%!

Цього року "Цитрус" запропонував новий яскравий формат визначення товарів, на які будуть поширюватися знижки в Чорну П'ятницю. Якщо зазвичай товари для знижок визначаються самим магазином, то в цей раз на вибір акційних товарів вплинули більш 10 000 голосів покупців!

Представляємо вам ТОП-10 найбажаніших гаджетів за підсумками народного голосування. Голоси покупців, які взяли участь у виборі товарів, розподілилися наступним чином:

Xiaomi Redmi note 5 набрав 15.37% голосів покупців;

Huawei P smart plus набрав 11.16% голосів покупців;

iPhone 7 набрав 11.14% голосів покупців;

iPhone X набрав 11.10% голосів покупців;

Meizu 16th набрав 10.70% голосів покупців;

Xiaomi Mi Band 3 набрав 9.37% голосів покупців;

AirPods набрали 8.32% голосів покупців;

Apple Watch Series 3 набрали 8.32% голосів покупців;

Sony Ps4 Slim + гра набрали 7.54% голосів покупців;

Samsung Galaxy S8 набрав 6.98% голосів покупців.

Всі ці товари потраплять в розпродаж в Чорну П'ятницю – https://www.citrus.ua/black-friday/.

Бонус для учасників голосування

20 учасників голосування стали володарями сертифіката на 1000 грн на покупки в Цитрусі. Оголошення учасників відбулося 20 листопада в 17:00 на нашому офіційному YouTube каналі за цим посиланням.

Про "Цитрусі"



"Цитрус" – національна мережа магазинів гаджетів і інноваційних технологій, має статус Apple Authorized Reseller, а також є лідером з продажу техніки Apple в Україні і працює з 2000 року. Сьогодні "Цитрус" – це провідний інтернет-магазин citrus.ua і мережа з 50 магазинів, що працюють в унікальному для України форматі інноваційних розважальних центрів з відкритим доступом до товарів, інтерактивними зонами віртуальної реальності, електротранспорту, пристроїв розумного будинку. "Цитрус" розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів "ЦеХАБ" і "Цитрус Академія" у флагманських магазинах мережі, які не мають аналогів.

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