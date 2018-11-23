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      "Чорна п'ятниця" в Україні: що купували та скільки витрачали

      197 Читать новость на русском

      І бійки, і стрілянина, і навіть один загиблий та двоє поранених: так "Чорна п'ятниця", день шалених знижок, тривала у США. В Україні теж сьогодні влаштовували розпродажі, однак у нас відбувалося все не так драматично.

      У американських магазинах та торговельних центрах у "Чорну п'ятницю" – справжній ажіотаж, адже у цей день товари можна придбати зі знижкою до 70 або й 90%. Там день розпродажів може скінчитися візитами до травмпунктів та ув'язненнями.

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      В Україні ж все проходить мирно. 60% чи 90% знижки українцям можуть запропонувати лише на кілька торішніх чи бракованих товарів. Траплялися випадки, що продавці напередодні могли завищувати вартість товарів, щоб потім під виглядом знижок видавати звичні ціни.

      Останні п'ять років український рітейлер дуже змінив своє ставлення до цього й інакше сприймає поняття "Чорної п'ятниці". Зараз це, переважно, реальні та чесні знижки,
      – повідомила керівник відділу комунікацій ТЦ Тетяна Атаджанова.

      Тетяна розповіла, що коли в Україну почали приходити імениті бренди, то українські продавці стали менше обманювати. Хоч певні хитрощі зауважує: "Я б це назвала заграванням із покупцями". Наприклад, знижки пропонують лише на частину товарів, а не на повний асортимент. 


      Тетяна Атаджанова вважає, що український рітейлер змінив ставленя до "Чорної п'ятниці"

      Продавці техніки знижують вартість на 10%, нові колекції одягу, взуття і речі домашнього вжитку продають на 20-30% дешевше. Продавці спортивних товарів можуть собі дозволити продавати товари у півціни. Усі знижки, вищі за 50% – це або спроба продати неякісні товари, або розпродаж речей минулих сезонів.


      Оксана Боголюбова наголосила, що найбільше у цей день витрачаються сімейні

      Із року в рік, як розповіла керівник аналітичного відділу 4Service Оксана Боголюбова, все більше людей готові витрачати гроші саме в "Чорну п'ятницю" – приблизно 25% клієнтів. Два роки тому таких було лише 15%. Найбільше серед покупців жінок від 25 до 35. Жінки полюбляють ходити за речами у магазини, чоловіки ж віддають перевагу покупкам в інтернеті.

      Вони націлені купувати в першу чергу одяг. Потім техніку. Потім товари домашнього вжитку. Цікавий факт: сімейні люди більш схильні витрачати гроші в цей день,
      – повідомила Оксана Боголюбова.

      Є й інші цікаві факти. Наприклад, за підрахунками екологів, лише європейці щороку викидають два з половиною мільярди пар взуття та чотири мільйони тонн одягу.

      До слова, у торговельному центрі в штаті Алабама у "чорну п'ятницю", яка розпочалась вночі 22 листопада, покупці почали сваритися. За якийсь час один із них відкрив вогонь. Внаслідок дій стрільця поранень зазнали 18-річний хлопець і 12-річна дівчинка.

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Гроші
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 листопада
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