"Чорне дзеркало" продовжили на п'ятий сезон: опубліковано тизер

Сервіс Netflix оголосив про вихід п'ятого сезону серіалу "Чорне дзеркало". Однак дата прем'єри наразі невідома.

На офіційній сторінці серіалу у Twitter з’явився 17-секундний тізер зі словами "Майбутнє буде світліше, ніж будь-коли".

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The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 березня 2018 р.

Раніше автори серіалу говорили про те, що готові зняти продовження, проте офіційних заяв щодо цього не було.

Що таке "Чорне дзеркало"?



Науково-фантастичний серіал, який показує вплив сучасних технологій на життя людей. Творець серіалу Чарлі Брукер. Перший сезон "Чорного дзеркала" вийшов в 2011 році.