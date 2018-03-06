"Чорне дзеркало" продовжили на п'ятий сезон: опубліковано тизер
Сервіс Netflix оголосив про вихід п'ятого сезону серіалу "Чорне дзеркало". Однак дата прем'єри наразі невідома.
На офіційній сторінці серіалу у Twitter з’явився 17-секундний тізер зі словами "Майбутнє буде світліше, ніж будь-коли".
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Раніше автори серіалу говорили про те, що готові зняти продовження, проте офіційних заяв щодо цього не було.
Що таке "Чорне дзеркало"?
Науково-фантастичний серіал, який показує вплив сучасних технологій на життя людей. Творець серіалу Чарлі Брукер. Перший сезон "Чорного дзеркала" вийшов в 2011 році.
Джерело: 24 Канал
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