"Чорне дзеркало" стає реальністю: китайців з поганим "рейтингом" не впускатимуть у поїзд

Схоже ще одна серія науково-фантастичного серіалу "Чорне дзеркало" стає реальністю. Влада Китаю незабаром введе обмеження для людей, які мають низькі бали в системі "соціального рейтингу".

Про це пише видання Reuters.

Жорстка система обмежень запрацює в країні з 1 травня.

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Так, згідно з повідомленням Національної комісії розвитку і реформ, громадяни Китаю з низьким рейтингом протягом року не зможуть купувати квитки на літаки та поїзди.

Такі обмеження торкнуться в першу чергу людей, що розповсюджували "неправдиву інформацію про тероризм", адже це може створити проблеми під час рейсів. Також під загрозою ті люди, що використовували недійсні квитки чи курили у поїздах.

Окрім цього, на соціальний рейтинг будуть впливати злочини та фінансові махінації. Робота над запровадженням цієї системи почалась ще у 2016 році. Наразі система охоплює 7 мільйонів людей, а вже до 2020 року уряд Китаю планує розширити її на всю країну.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще одну ініціативу, яка була показана у одній із серій "Чорного дзеркала". Йдеться про інформацію, що мережа американських гіпермаркетів Walmart заявила про реєстрацію патенту на новий тип автономних роботів у вигляді бджіл.

Що таке "Чорне дзеркало"? Це британський науково-фантастичний серіал, який у сатиричній формі ілюструє сучасне суспільство та антиутопічні наслідки розвитку технологій.