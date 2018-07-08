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Чорне морозиво може серйозно нашкодити: пояснення медиків

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Чорне морозиво шкідливе
Чорне морозиво шкідливе / kliktv.gr

У США хочуть заборонити продаж чорного морозива. А все тому, що воно може викликати закрепи і робити деякі препарати менш ефективними.

Департамент охорони здоров'я Нью-Йорка вже заборонив продаж модних чорного морозива і лате, передає Zdorovia.

Про таку заборону також задумались й інші регіони Америки. Адже вчені довели, що активоване вугілля, яке міститься у морозиві, може впливати на ефективність жіночих гормональних контрацептивів та спричиняти закрепи.

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Активоване вугілля використовується протягом багатьох років у лікарнях для детоксикації пацієнтів, які зіштовхнулися з різними передозуваннями.

Цей абсорбент засмоктує токсини з шлунка і виводить їх назовні. Але завдяки цій дії активоване вугілля може поглинати і препарати.

Медики запевняють, що якщо таким морозивом не зловживати і їсти його раз на місяць – шкоди організму не буде.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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