Чорні руки й обгорілі ноги: пожежник показав наслідки боротьби з вогнем у Чорнобилі – фото 18+
Рятувальники важко працюють, намагаючись побороти пожежу у Чорнобильській зоні відчуження. Вони нарікають на вище керівництво, яке "б’ється в істериці", коли дізнається, що пожежникам потрібні якісь додаткові ресурси.
Пожежники працюють у Чорнобилі за 60 гривень добових, а після цього їм не проводять медичного обстеження. Таку історію від одного з рятувальників, що працює у Чорнобилі, переповів громадський активіст Максим Писарський.
Головне Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління
До допису додані фото, які демонструють важку працю вогнеборців: на них – чорні від сажі руки рятувальників та обпечена до дір нога одного із них.
Увага! Фото 18+!
Чорні руки рятувальника, який ліквідовує вогонь у Чорнобилі / Фото з соцмереж Максима Писарського
Обгоріла до дір нога вогнеборця / Фото з соцмереж Максима Писарського
Фото з ногою – це робота, яку ми виконуємо, хлопчина провалився у прогар... Руки – ми ними працюємо! Просто драконять гарні фото у новій формі! Драконить ще те, коли ти працюєш, потрібні запчастини інше... У них (кабінетних) – виникає істерика! Це робота їхня, але робити її вони не хочуть, хочуть, щоб ти приїхав зі всім своїм,
– йдеться у листі рятувальника.
Той також скаржиться активісту, що після 9 днів важкої праці його нормально не обстежили медики.
"Приїхавши після 9-ти днів важкої праці у роті відчуття ніби батарейку зжер, лімфи стискаються, сердечко вилітає... Є ж медичні центри, чому не обстежують? Не зрозуміло нікому! І все це за 60 грн "добових", – додає він.
Що відомо про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні:
- Пожежа у Чорнобилі виникла ще 4 квітня, а наступного дня її загальна площа сягнула розмірів у 100 гектарів.
- 13 квітня у зоні відчуження спалахнула чергова пожежа – це був третій осередок вогню у Чорнобилі. Тоді був один із найважчих днів у боротьбі з вогнем. Пожежа наближалася до сховища радіоактивних відходів ЧАЕС.
- На щастя, 14 квітня вогнеборцям у гасінні пожежі допоміг дощ, відкритий вогонь вдалося зупинити, однак далі почалася довга боротьба з осередками тління. Вона триває й досі.
- Декількох паліїв відразу затримали: відомо, що вони спалювали суху траву, однак вогонь швидко поширив вітер. Щоправда, наразі розслідуються усі можливі версії займання та продовжуються пошуки винуватців ситуації. Серед версій – вогонь могли зумисне поширити сталкери або диверсанти.