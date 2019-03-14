"Чорні скриньки" Boeing 737 Max 8, що розбився в Ефіопії направлять для аналізу до Франції

Відомо, що бортові самописці лайнера будуть доправлені до Франції вже в четвер, 14 березня. З проханням про розшифровку записів приладів влада Ефіопії звернулася до Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції.

Штаб-квартира бюро знаходиться під Парижем. У середу німецька федеральна служба розслідування авіаційних інцидентів відмовилася прийняти для вивчення чорні ящики з лайнера, пояснивши своє рішення відсутністю необхідного технічного забезпечення.

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Коли саме стане відомо про причини аварії лайнера невідомо. У бюро наголосили, що всі дані з розшифрованих бортових самописців буде одразу передано владі Ефіопії.

#BREAKING Ethiopia crash Boeing 737 MAX black boxes to be sent to France, says aviation agency pic.twitter.com/xmc8YgUnm2 — AFP news agency (@AFP) 13 березня 2019 р.

Наразі експерти, вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії. У першій йшлося про несправність автоматики. Там була встановлена нова система Maneuvering Characteristics Augmentation System, яка з певних причин могла показувати неправильну швидкість літака і активувати недоцільні режими управління літаком. У авіакатастрофі в Ефіопії ситуація подібна – пілоти повідомляли про неправильні показники швидкості та несправності з літаком.

У чому справа? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Аварія судна сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.

Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. Так, 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебували 189 людей – 6 членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули. Причиною катастрофи могло стати неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.