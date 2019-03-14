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      "Чорні скриньки" Boeing 737 Max 8, що розбився в Ефіопії направлять для аналізу до Франції

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      Бортові самописці лайнера розшифровуватимуть у Франції
      Бортові самописці лайнера розшифровуватимуть у Франції / Фото з відкритих джерел

      Відомо, що бортові самописці лайнера будуть доправлені до Франції вже в четвер, 14 березня. З проханням про розшифровку записів приладів влада Ефіопії звернулася до Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції.

      Штаб-квартира бюро знаходиться під Парижем. У середу німецька федеральна служба розслідування авіаційних інцидентів відмовилася прийняти для вивчення чорні ящики з лайнера, пояснивши своє рішення відсутністю необхідного технічного забезпечення.

      Читайте також: Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8

      Коли саме стане відомо про причини аварії лайнера невідомо. У бюро наголосили, що всі дані з розшифрованих бортових самописців буде одразу передано владі Ефіопії.

      Наразі експерти, вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії. У першій йшлося про несправність автоматики. Там була встановлена нова система Maneuvering Characteristics Augmentation System, яка з певних причин могла показувати неправильну швидкість літака і активувати недоцільні режими управління літаком. У авіакатастрофі в Ефіопії ситуація подібна – пілоти повідомляли про неправильні показники швидкості та несправності з літаком.

      У чому справа? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Аварія судна сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. Так, 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебували 189 людей – 6 членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули. Причиною катастрофи могло стати неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції авіація Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
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