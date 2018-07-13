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Пиріг з чорницею: рецепт приготування ніжного десерту

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Чорничний пиріг: рецепт приготування пирога з чорницею
Чорничний пиріг: рецепт приготування пирога з чорницею / unsplash

Пиріг з чорницею – це ідеальний десерт як влітку, так і взимку. Рецепт приготування пирога доволі простий, а з начинкою – ви можете сміливо експериментувати! Як приготувати пиріг з чорниць та як прикрасити десерт – далі в матеріалі.

Рецепт пирога з чорницею дуже універсальний – влітку ви можете використовувати свіжі ягоди, а взимку – заморожені або варення. До того ж, в якості начинки ви можете обрати й інші ягоди, наприклад, малину, вишню тощо.

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Рецепт пирога з чорницею

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Рецепт приготування пирога з чорницею

Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 200 г вершкового масла;
- 1 стакан сметани;
- 3/4 склянки цукру (коричневого);
- 3-3,5 склянки борошна.

Для начинки:
- 1,5 склянки ягід (ожини, чорниці, малини – за вашим бажанням);
- 5 ст. л. цукру;
- 2 ст. л. крохмалю;
- цукрова пудра.

Рецепт приготування пирога з чорницею:

1. Цукор розітріть з яйцями і маслом, додайте сметану і ретельно вимішайте. Потім всипте порціями стільки борошна, щоб вийшло м'яке еластичне тісто. Розділіть його на дві частини: більшу (2/3) і меншу (1/3).

2. Більшу частину тіста розкачайте і викладіть на деко з бортиками. Поверх викладіть ягоди рівним шаром, посипте їх коричневим цукром і крохмалем. Ягоди попередньо добре помийте та обсушіть на паперовому рушнику. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, то залишіть їх розморожуватися при кімнатній температурі, а потім злийте сік.

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3. З тіста, що лишиться, потрібно зробити верхню частину пирога. Найпопулярніший, це так звані "грати". Виглядає дуже апетитно! Для такого оздоблення розкачайте тісто та наріжте його на однакові довгі смужки. Викладіть полоси поверх вашого пирога.

4. Поставте пиріг в духовку і випікайте при 180°С 30-40 хв. Перед подачею повністю остудіть, розріжте і посипте цукровою пудрою.

Як оздобити пиріг з чорницею

Звісно, варіантів оздоблення існує просто безліч. Пропонуємо кілька варіантів – техніка виготовлення у всіх одна. Розкачуєте тісто і вирізаєте з них ті фігурки, які вам потрібні. Головне, щоб елементи не були занадто дрібними, адже при випіканні вони деформуються.

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Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пиріг з чорницею: оздоблення зірочками

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пиріг з чорницею: оздоблення зірочками

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пиріг з чорницею: оздоблення крихтами

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пиріг з чорницею: оздоблення крихтами

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пиріг з чорницею: оздоблення за трафаретом 

Теги: Новини України LifeStyle Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 Канал
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