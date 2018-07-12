Сезон чорниці: корисні властивості та смачні поєднання

В Україні триває сезон смачних і дуже корисних ягід – чорниць. Маленькі ягідки містять дуже багато вітамінів та елементів, необхідних для організму людини.

Чим чорниця корисна?

Чорниця містить багато калію, натрію, магнію, фосфору. Окрім того, вона має залізо, мідь, марганець, кобальт і нікель, а також вітаміни С, Р і РР, В1 і В6, пантотенову кислоту і дубильні речовини. До слова, у минулих століттях медики використовували чорницю у лікуванні своїх пацієнтів.

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При ангіні й стоматиті соком або водним настоєм чорниці (столова ложка свіжих або сухих ягід на склянку окропу) полощуть гордо і порожнину рота, а чай з цієї ягоди допомагає при енурезі.



Чорниця багата на вітаміни

Фітонциди, що містяться у чорниці, роблять її також потужним бактерицидним засобом – вона покращує стан хворого при дизентерії, циститі, діареї і стафілококових інфекціях.

А ще ця ягода знижує вміст цукру в крові, тому її рекомендують їсти тим, хто страждає на діабет.

Чи корисна чорниця для очей?

Так, чорниця дуже корисна для зору. Недаремно ж лікарі у дитинстві радять їсти багато чорниці, адже це справжній "скарб" для тих, хто погано бачить: вона прискорює оновлення сітківки, покращує очне кровообіг і знижує втому очей. Втім, навіть тим, у кого зір хороший, цю ягоду теж потрібно їсти – вона підвищує гостроту зору.

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Чорниця є дуже корисною для очей

Чорниця і краса

Окрім лікувальних цілей, чорницю часто застосовують в догляді за зовнішністю – маски з неї покращують колір обличчя і розгладжує дрібні зморшки. Така маска підійде для будь-якого типу шкіри.

Рецепт маски для обличчя з чорниці:

- 2 столові ложки сиру;

- 1 жовток яйця;

- 1 чайна ложка ягід чорниці;

- 1 чайна ложка оливкової олії.

Дерев'яною ложкою (або товкачем для пюре) розітріть сир з яйцем, розчавіть ягоди, додайте їх і оливкове масло до сирно-яєчної суміші і ретельно все перемішайте.

Нанесіть маску на обличчя і через 15 хвилин змийте тоніком або водою з лимоном (він прибере з лиця характерну чорничну фарбу) і нанесіть зволожуючий крем.



Маски з чорниці вирівнюють колір шкіри

Чорнично-сметана маска має омолоджуючий ефект. Кілька ягід потрібно розчавити дерев'яною ложкою, додати столову ложку сметани і нанести на обличчя на п'ятнадцять хвилин. Змити водою або тоніком з лимоном.

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Чорниця і міфологія

З давніх часів відомі і магічні властивості чорниці – наші предки вважали, що вона оберігає будинок від нечистої сили, чужої негативної енергетики і непроханих гостей.

А для того, щоб вона подіяла, достатньо покласти кілька добре засушених ягід чорниці під килимок біля дверей.

Наші предки вважали, що чорниця оберігає будинок від нечистої сили

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