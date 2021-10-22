Одного лідера наразі немає, їх є 2: секретар Харківської міської ради Ігор Терехов і колишній мер Харкова 2006 – 2010 років Михайло Добкін. Саме між ними відбувається найзапекліша боротьба.

Важливо Вибори мера Харкова: як пройдуть, якщо там введуть червону зону

Водночас експерти зауважують, що жодному з них не вистачить голосів, щоб перемогти в одному турі. Тобто харків'янам варто готуватись до двох турів виборів. Саме ці люди розділили електорат Геннадія Кернеса.

Яка ситуація на вулицях

За 10 днів до виборів ситуація на вулицях спокійна, зовсім не має різноманіття реклами – лише поодинокі агітаційні намети, всього кілька кандидатів роздають паперові "агітки". На вуличних білбордах можна побачити лише трьох кандидатів.

Ми зафіксували лише трьох кандидатів, які користуються бордами в Харкові. В місті є певна монополія щодо отримання місць на бордах. У тих, хто більше співпрацює із владою, має можливість вивішувати свою політичну рекламу, в інших такої можливості немає. Олександра Щукіна Аналітикиня руху ЧЕСНО

Водночас на обласних трасах поза містом є засилля політичної реклами – там зображені майже всі кандидати. Боротьба "точиться" полюсно:

з одного боку, це соціальні мережі;

з іншого – зустрічі на вулицях із виборцями.

Навіть непрохідні кандидати витрачають кілька десятків тисяч доларів на рекламу в соціальних мережах. Спостерігачі від громадської мережі ОПОРА говорять, що саме в інтернеті можна знайти приклад використання адміністративного ресурсу та чорного піару.

Наприклад! Представники кандидатів на пост мера роздають на зустрічах з людьми квитки до зоопарку.

Якою буде явка на виборах

Як прогнозують експерти, явка буде невеликою. Точно меншою, ніж була на парламентських виборах і, можливо, навіть меншою, ніж була на попередніх мерських виборах. Причин є кілька:

це не загальнонаціональні вибори, куди традиційно приходить більше людей;

після смерті Кернеса багато людей хотіли бачити мером саме його, тому просто не підуть на вибори;

через пандемію люди переживають за своє здоров'я.

До речі, на попередній позачерговій сесії міської ради пролунала пропозиція влаштовувати біля виборчих дільниць мобільні пункти для вакцинації.

Яка ситуація в Харкові перед виборами: дивіться відео