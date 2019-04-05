Чорний будинок у Новій Зеландії: чим він особливий

Приватний будинок Blackpool, розробила проектна студія Glamuzina Paterson Architects, а сам будинок розташований на острові Уаіхеке в Новій Зеландії.

Приватний будинок Blackpool, розробила проектна студія Glamuzina Paterson Architects, а сам будинок розташований на острові Уаіхеке в Новій Зеландії. Виглядає він насправді дуже стильно. Про це повідомляє Archipro.

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Чорна монолітна конструкція площею 81 квадратний метр буквально потопає в пишній зеленій кроні.

Будівля нагадує збільшену копію будинку на дереві і належить молодому подружжю.

Будинок представлений чотирма неповними рівнями, на яких розподілені спальня, ванна, бібліотека, вітальня, їдальня, кухня і дві тераси. Велика кількість вікон і натуральні матеріали обробки забезпечують тісний взаємозв'язок внутрішнього простору і навколишньої природи.

А от архітектори зі студії ABestudio звели сучасне помешкання на озері Пангіпуллі у Чилі. Дім з чудовим видом на водойму, гори та зелені луги має форму букви L і також має чорний колір.