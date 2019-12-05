"Чорний четвер" у Франції: країна вийшла на страйк, не працюють метро, залізниця, аеропорти

У Франції 5 грудня розпочався загальнонаціональний страйк. Люди вийшли з протестами проти пенсійної реформи, яка розробляється урядом. Через масштабну акцію у транспортному колапсі зупинилася вся країна.

Так, на залізницях Франції майже паралізовано увесь рух, дирекція цивільної авіації повідомила про скасування кожного 5-го рейсу у французьких аеропортах. Про ситуацію інформує RFI.

Читайте також: У Німеччині екоактивісти штурмували вугільні шахти: фото, відео

Окрім того, через страйк закриті дві третини шкіл. На роботу не вийшла частина енергетиків, авіадиспетчерів та лікарів. Акції протесту проводять поліцейські та співробітники судів.

Транспортний колапс через страйк у Франції:

Національна залізнична компанія SNCF оголосила, що 5 грудня рух на високошвидкісних лініях поїздів забезпечуватимуть лише на 10%; на регіональних лініях курсуватимуть лише 20% поїздів-експресів. Залізничний рух буде сильно ускладнений до 12 грудня.

Компанія Air France скасувала 30% внутрішніх рейсів і 15% середньомагістральних польотів. Кожен 5-ий рейс у французьких аеропортах скасований.

Очікується порушення у роботі автобусних маршрутів та зупинка більшої частини паризького метро.



Станція метро "Опера" у Парижі закрита через страйк/ фото Getty images



Люди дивляться на табло з інформацією про скасовані поїзди/ фото Getty images

Що відомо про масштабний страйк у Франції? По всій країні заявлено приблизно 245 маніфестацій. Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.

Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.



Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.