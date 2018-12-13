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      "Чорний" день на чемпіонатах України з шахів

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      Лідер чемпіонату України Євгенія Долуханова
      Лідер чемпіонату України Євгенія Долуханова / Фото Анатолія Яворського

      12 грудня у Києві відбувся 2-й тур чемпіонатів України 2018 року серед чоловіків та жінок.

      Чотири з 10-ти партій двох турнірів завершилися результативно. Причому, три перемоги – на рахунку чорних.

      У чоловіків відзначилися дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Моісеєнко і торішній чемпіон України Петро Голубка. У жінок – чемпіонка світу-2015 серед дівчат Наталя Букса і чемпіонка України-2009 Євгенія Долуханова – єдина, хто виграла білими. Перемога останньої, до речі, – дуже важлива в турнірному плані, адже здолала вона торішню чемпіонку України і рейтинг-фаворита турніру Юлію Осьмак.

      ЧУ-2018. 2-й тур
      Чоловіки.       Кравців – Моісеєнко – 0:1, Богданович – Голубка – 0:1, Баклан – Коробов, Пономарьов – Ковчан, Бернадський – Кузубов – всі нічиї.
      Жінки. Долуханова – Осьмак – 1:0, Бердник – Букса – 0:1, Рахмангулова – Должикова, Бабій – Шпанко, Гапоненко – Мартинкова – всі нічиї. 

      Після 2-х турів у чоловіків лідирують Ковчан, Моісеєнко і Голубка – по 1,5 очка; у жінок одноосібно перша Долуханова – 2 очка.

      Сьогодні, 13 грудня, на чемпіонатах відбудеться 3-й тур. Слідкувати за партіями онлайн можна тут.

       

      Читайте також: Український гросмейстер навідріз відмовився їхати на чемпіонат світу до Росії

      Теги: Спорт Шахи Чемпіонат України з шахів
      Джерело: 24 канал
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