"Чорний" день на чемпіонатах України з шахів

12 грудня у Києві відбувся 2-й тур чемпіонатів України 2018 року серед чоловіків та жінок.

Чотири з 10-ти партій двох турнірів завершилися результативно. Причому, три перемоги – на рахунку чорних.

У чоловіків відзначилися дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Моісеєнко і торішній чемпіон України Петро Голубка. У жінок – чемпіонка світу-2015 серед дівчат Наталя Букса і чемпіонка України-2009 Євгенія Долуханова – єдина, хто виграла білими. Перемога останньої, до речі, – дуже важлива в турнірному плані, адже здолала вона торішню чемпіонку України і рейтинг-фаворита турніру Юлію Осьмак.

ЧУ-2018. 2-й тур

Чоловіки. Кравців – Моісеєнко – 0:1, Богданович – Голубка – 0:1, Баклан – Коробов, Пономарьов – Ковчан, Бернадський – Кузубов – всі нічиї.

Жінки. Долуханова – Осьмак – 1:0, Бердник – Букса – 0:1, Рахмангулова – Должикова, Бабій – Шпанко, Гапоненко – Мартинкова – всі нічиї.

Після 2-х турів у чоловіків лідирують Ковчан, Моісеєнко і Голубка – по 1,5 очка; у жінок одноосібно перша Долуханова – 2 очка.

Сьогодні, 13 грудня, на чемпіонатах відбудеться 3-й тур. Слідкувати за партіями онлайн можна тут.

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