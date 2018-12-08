Чорний дим та перші барикади: фото і відео з французької столиці, охопленої протестами

На вулицях Парижа з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Так, французька столиця виглядає через протести "жовтих жилетів".

Для своїх барикад протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева. Таким чином вони намагаються відгородитися від поліцейських, інформує AFP.

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До слова, їх на вулицях Парижа 8 грудня близько 8 тисяч. Це на 3 тисячі більше, аніж під час протестних рухів попереднього тижня.

Правоохоронці вже використовували проти "жовтих жилетів" сльозогінний газ та водомет. Таку відповідь протестувальники отримали під час спроби звести барикаду на авеню Морсо, що неподалік Єлисейських полів.

Police coming in big tanks and reinforcements. A lot of tear gas being thrown on Avenue de Friedland #GiletsJaunes #8Decembre pic.twitter.com/JksRou1hLZ — Alexander Durie (@alexander_durie) 8 грудня 2018 р.

#YellowVests set a barricade on fire during protests against President Emmanuel Macron in central Paris#GilestJaunes pic.twitter.com/Njt0poFkRq — AFP news agency (@AFP) 8 грудня 2018 р.

За офіційною інформацією, по всій Франції участь у протестах бере понад 30 тисяч осіб. Затриманих – понад 700 осіб. Безпосередньо у Парижі влада повідомляє про близько 2 тисяч протестуючих "жовтих жилетів". Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп раніше інформував про 481 затриманого. Арештованих наразі – 361 особа.

Breaking: Protesters set several cars ablaze near the Champs Elysee in Paris, France. #GiletsJaunes pic.twitter.com/TKx4FNahUh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 8 грудня 2018 р.

Зазначимо, що напередодні у Парижі закрили для відвідин близько 10 музеїв та історичних пам'яток. Зокрема, 8 грудня неможливо потрапити до Лувра та піднятись на Ейфелову вежу.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.