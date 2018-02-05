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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

"Чорний список" Мінкульту поповнився російським режисером та трьома акторами

18:04, сьогодні 337 Читать новость на русском
"Чорний список" Мінкульту поповнився / Фото із соцмереж

Під санкції потрапили троє акторів – Олександр Фісенко, Єгор Барінов, Євген Бакалов та кінорежисер Олександр Якимчук.

Про це зазначається в наказі Мінкульту.

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"Оновити Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Фісенко Олександр Анатолійович, Барінов Єгор Валерійович, Бакалов Євген Васильович, Якимчук Олександр Вікторович", – йдеться у наказі.

Нагадаємо, 30 січня до "чорного списку" Міністерство культури внесло російського поета Іллю Резника та актора Володимира Меньшова.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія СБУ Міністерство культури України
Джерело: 24 Канал
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