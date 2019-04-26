Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців

33-ті роковини Чорнобильської трагедії – найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.

Натепер неможливо точно назвати ані кількість жертв пожежі та вибухів на четвертому енергоблоці ЧАЕС, ані кількість постраждалих від радіаційного опромінення, ані збитків, що їх зазнала економіка держави через витрати на евакуацію населення та ліквідацію наслідків катастрофи.

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Утім, з великою долею ймовірності можна стверджувати, що Чорнобильська катастрофа стала однієї з причин розпаду Радянського Союзу. Не через багатомільярдні збитки завдані економіці катастрофою, а через те, що населення нарешті побачило справжнє ставлення до себе радянського керівництва.

Мені дотепер важко усвідомити, що від простих громадян приховували інформацію про катастрофу, про факт вибуху й викиди в атмосферу величезної кількості смертельно-небезпечних ізотопів.

З певною долею цинізму та маючи розуміння, що полум'я на даху реактора треба було загасити – розумію, чому вирішили пожертвувати пожежниками, яких туди відправили без жодного захисту від радіації. Їх фактично використали як смертників, може навмисно, а може тому що на той момент ніхто до кінця не розумів масштабів катастрофи, а дозиметрам, що зашкалювали – просто не вірили.

Утім, навіть потому, коли керівництво держави вже мало підтверджені дані про радіоактивну хмару, що ширилася навкруги, від населення все одно інформацію приховували. Саме це для мене звучить просто як вирок тодішній тоталітарній системі, яка здатна принести усе своє населення в жертву.

В жертву комуністичне керівництво принесло й мешканців найближчого до Чорнобиля найбільшого міста України – Києва. Мешканців столиці УРСР не тільки не попередили про небезпеку, про необхідність дотримуватися мінімальних пересторог безпеки – позачиняти вікна й не виходити на вулиці без зайвої потреби – нічого з цього не сказали. Тодішніх громадян Радянського Союзу влада масово вивела на комуністичний мітинг 1 травня – то ж свою додаткову дозу опромінення, що вилилося потому в збільшений ризик онкології – зазнали мало не всі тодішні мешканці столиці Радянської України.

Відтак, немає і не було українцям гірших катів, аніж комуністи, що Ленін з розкуркулюванням, що Сталін з Голодоморами та Гулагами, що останні з комуністичних керманичів, які оперативно повивозили свої родини до Криму, а решту населення поклали на вівтар ідеології. Тоді українців примусили радісно крокувати з червоними стягами під променями чорнобильської радіації.

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