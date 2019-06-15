Чорнобильська трагедія: обрали мурал, який прикрашатиме АЕС

Переможцем у конкурсі на найкращий ескізний проект муралу "Нове бачення Чорнобильської АЕС" став малюнок Валерія Коршунова "Погляд у майбутнє".

Малюнок буде розташовано на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Тож мурал щодня бачитимуть близько тисячі осіб персоналу та відвідувачів станції.

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У подарунок Валерія Коршунова отримає ексклюзивну дводенну персональну екскурсію на Чорнобильську АЕС та у місто Прип’ять (допускається група до 3-х осіб), а також 5000 гривень.

"Після обробки протоколів журі, що враховують наступні критерії: тематична відповідність, креативність, художня доцільність, інноваційність роботи, а також після підрахунку балів глядацького голосування у Facebook переможцем було обрано Валерія Коршунова з роботою Погляд у майбутнє", — йдеться у повідомленні.



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