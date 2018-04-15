Чорногорія обрала президента: попередні дані

15 квітня у Чорногорії відбулися президентські вибори. За попередніми даними перемогу на них здобув 6-разовий прем'єр-міністр і колишній президент країни Міло Джуканович, який наразі очолює правлячу Демократичну партію соціалістів.

Відповідну інформацію оприлюднив Центр моніторингу виборів.

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Так, згідно з опублікованими даними, після опрацювання 98,7% бюлетенів Джуканович набрав 53,9% голосів, що на понад 20% більше, аніж у його найближчого переслідувача Младена Боянича (33,4%), якого підтримують декілька опозиційних партій, в тому числі проросійський "Демократичний фронт", і якого пов’язують з Росією, щоправда сам політик виступає з проєвропейською позицію та звинувачує багаторічного лідера у спробі запровадити в країні диктатуру.

Додамо, що за решту кандидатів не проголосували і 10% виборців. За попередніми даними, явка склала 58,6%.

У виборчому штабі Джукановича уже заявили про перемогу на виборах, пише ТАСС.

"Міло Джуканович —новий президент Чорногорії, другого туру виборів не буде. Після обробки 70% бюлетенів він набрав понад 54% голосів і немає підстав, що дані зміняться. Наш президент незабаром звернеться до громадян", — зазначив голова штабу Мілош Ніколіч.

До слова, офіційний підрахунок голосів йде на сайті Державної виборчої комісії Чорногорії в режимі онлайн. Після опрацювання 22,12% бюлетенів Джуканович лідирує з результатом у 56,29%, натомість Боянич набрав 32,85%.

Остаточні дані ДВК оголосить протягом декількох днів, проте згідно з висновками спостерігачів, вони не будуть відрізнятися більш, ніж на одну соту відсотка.

Нагадаємо, минулого тижня пройшли парламентські вибори в Угорщині, і перемогу на них здобула права партія "Фідес" та її лідер – чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, якого втретє обрали прем'єр-міністром країни.