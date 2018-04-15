01:12
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
21°C 10°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
  • четвер
    13°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чорногорія обрала президента: попередні дані

27
Міло Джуканович
Міло Джуканович / Getty Images

15 квітня у Чорногорії відбулися президентські вибори. За попередніми даними перемогу на них здобув 6-разовий прем'єр-міністр і колишній президент країни Міло Джуканович, який наразі очолює правлячу Демократичну партію соціалістів.

Відповідну інформацію оприлюднив Центр моніторингу виборів.

Читайте також: Чорногорія офіційно стала новим членом НАТО

Так, згідно з опублікованими даними, після опрацювання 98,7% бюлетенів Джуканович набрав 53,9% голосів, що на понад 20% більше, аніж у його найближчого переслідувача Младена Боянича (33,4%), якого підтримують декілька опозиційних партій, в тому числі проросійський "Демократичний фронт", і якого пов’язують з Росією, щоправда сам політик виступає з проєвропейською позицію та звинувачує багаторічного лідера у спробі запровадити в країні диктатуру.

Додамо, що за решту кандидатів не проголосували і 10% виборців. За попередніми даними, явка склала 58,6%.

У виборчому штабі Джукановича уже заявили про перемогу на виборах, пише ТАСС.

"Міло Джуканович —новий президент Чорногорії, другого туру виборів не буде. Після обробки 70% бюлетенів він набрав понад 54% голосів і немає підстав, що дані зміняться. Наш президент незабаром звернеться до громадян", — зазначив голова штабу Мілош Ніколіч.

До слова, офіційний підрахунок голосів йде на сайті Державної виборчої комісії Чорногорії в режимі онлайн. Після опрацювання 22,12% бюлетенів Джуканович лідирує з результатом у 56,29%, натомість Боянич набрав 32,85%.

Остаточні дані ДВК оголосить протягом декількох днів, проте згідно з висновками спостерігачів, вони не будуть відрізнятися більш, ніж на одну соту відсотка.

Нагадаємо, минулого тижня пройшли парламентські вибори в Угорщині, і перемогу на них здобула права партія "Фідес" та її лідер – чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, якого втретє обрали прем'єр-міністром країни.

Теги: Новини політики Чорногорія День виборів Результати виборів
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук