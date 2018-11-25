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      "Чорноморець" переміг "Арсенал-Київ" у матчі аутсайдерів УПЛ: відео голів

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      Чорноморець – Арсенал відео голів
      Чорноморець – Арсенал відео голів

      У неділю, 25 листопада, одеський "Чорноморець" зіграв матч проти "Арсенал-Київ". Сильнішими виявилися господарі поля.

      Чорноморець – Арсенал-Київ 2:1
      Голи: Мусолітін, 68, Коваль, 69 – Семенюк, 63

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      Як і прогнозувалося, матч, в якому зійшлися два головні аутсайдери поточного чемпіонату української Прем'єр-ліги, виявився дуже інтригуючим вже з перших хвилин.

      Відкрити першими рахунок вдалося гостям. На 63-й хвилині Дубінчак навісив з лівого флангу, і після удару головою Фещука м'яч влучив у поперечину. Від каркаса воріт м'яч відскочив у воротарський майданчик, де Семенюк головою добив круглий снаряд у сітку – 0:1.

      Після пропущеного голу господарі поля помітно активізувалися і змогли забити у відповідь. На 63-й хвилині матчу Чорній з правого флангу навісив у вільну зону, і тільки Мусолітін, який вийшов на заміну, в падінні головою пробив точно в кут воріт.

      А вже за хвилину у феєричному стилі "моряки" вийшли вперед, коли перехоплення на половині поля "канонірів" завершився передачею від Семеніва до лінії штрафного на Коваля, який підібрав мяч і влучно пробив – 2:1.

      У підсумку, "Чорноморець" виборов три очки і не пропустив "канонірів" на 11 рядок. "Арсенал-Київ" продовжує знаходитися на дні турнірної таблиці УПЛ.

      Відеоогляд матчу Чорноморець – Арсенал-Київ

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Чорноморець ФК Арсенал-Київ
      Джерело: 24 Канал
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