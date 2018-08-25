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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чорноморець – Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Чорноморець – Динамо дивитися онлайн матч УПЛ
Чорноморець – Динамо дивитися онлайн матч УПЛ

У 6-у турі УПЛ одеський "Чорноморець" прийматиме київське "Динамо". Обидві команди перебувають у верхній половині турнірної таблиці. Відтак цей матч має бути доволі цікавим, зважаючи на те, що кияни прагнуть взяти реванш за поразку у минулому сезоні в Одесі. Цей матч буде доступний для перегляду по телебаченню та онлайн.

Трансляцію матчу "Чорноморець" – "Динамо" здійснюватиме канал "Футбол 2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:25. Сам матч розпочнеться о 19:30.

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Перед початком матчу на каналі вийде в прямому ефірі програма "Тур ONLINE", де експерти розбиратимуть деталі цього матчу. Вони ж по закінченні гри проаналізують цей матч.

Окрім перегляду по телебаченні, показ цього матчу доступний і онлайн на сайті Oll.tv. Однак трансляція футбольних матчів на цьому сайті платна – 29 гривень за доступ на 24 години і 59 гривень – за місячний абонемент. При цьому необхідна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – по закінченні гри на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч "Чорноморця" та "Динамо" відбудеться у суботу, 25 серпня, в Одесі. Початок о 19:30.

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Теги: Футбол Новини спорту ФК Чорноморець Динамо УПЛ
Джерело: 24 Канал
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