"Динамо" не зуміло обіграти "Чорноморець" в Одесі

Київське "Динамо" у матчі з одеським "Чорноморцем" могло продовжити свою мінімальну переможну серію, коли забивало один гол і перемагало. Та цього разу одного голу за матч виявилося недостатньо для перемоги.

Чорноморець – Динамо 1:1

Голи: Грачов, 84 – Русин, 59

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На цей матч головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич випустив доволі неочікуваний склад. З гравців, яких можна віднести до основного складу, у цьому матчі були лише Бойко та Циганков. Ні Бурда, ні Шабанов, ні Че Че до таких гравців не відносяться. Зате вийшов Сідклей, а Супряга та Буено були на лаві запасних.

Такі зміни у стартовому складі призвели до того, що кияни доволі довго не змогли нічого зробити біля воріт Літовченка. А за весь перший тайм гості провели лише три атаки, завдавши тільки один удар у площину воріт. "Чорноморець" на це нічим не відповів.

Змінювати хід поєдинку Хацкевичу довелося після перерви, коли на поле вийшов Вербіч. Але гол забив не він, а Русин з навісу Шабанова. При цьому форвард випередив захисника Грачова.

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Свою помилку "моряк" виправив наприкінці матчу. Після подачі з кутового ніхто із суперників за ним не вгледів, і Гліб головою пробив по воротах, туди, де стояв Бойко. Але воротар лише руками змахнув, не зумівши відбити м'яч. Це перший пропущений гол "Динамо" в УПЛ.

"Динамо" грає в нічию з "Чорноморцем" та опускається на третю сходинку ("Шахтар" та "Олександрія" перед тим у своїх матчах перемогли). "Чорноморець" залишається на четвертому місці.