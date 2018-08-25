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Чорноморець – Динамо: відео голів та моментів матчу УПЛ

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Чорноморець – Динамо відео голів
Чорноморець – Динамо відео голів / ФК "Динамо"

Матч між "Чорноморецем" та "Динамо" пройшов за незначної кількості моментів (три удари в площину у "Чорноморця" та два – у "Динамо" за весь матч). Та голи команди у цій грі забили.

Першими вийти вперед вдалося гравцям "Динамо". Шабанов навісив у штрафний майданчик і Русин у повітрі відправив м'яч у ворота Літовченка.

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Відео голу Русина у ворота "Чорноморця"

Відповіли на це "моряки" вже ближче до кінця матчу. Грачов після подачі з кутового точно пробив головою по воротах "Динамо".

Відео голу Грачова у ворота "Динамо"

 

Більше команди голів у цьому матчі не забивали.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Динамо

 

Теги: Новини спорту Футбол ФК Чорноморець Динамо УПЛ
Джерело: 24 Канал
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