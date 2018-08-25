Чорноморець – Динамо: відео голів та моментів матчу УПЛ
Матч між "Чорноморецем" та "Динамо" пройшов за незначної кількості моментів (три удари в площину у "Чорноморця" та два – у "Динамо" за весь матч). Та голи команди у цій грі забили.
Першими вийти вперед вдалося гравцям "Динамо". Шабанов навісив у штрафний майданчик і Русин у повітрі відправив м'яч у ворота Літовченка.
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Відео голу Русина у ворота "Чорноморця"
Відповіли на це "моряки" вже ближче до кінця матчу. Грачов після подачі з кутового точно пробив головою по воротах "Динамо".
Відео голу Грачова у ворота "Динамо"
Більше команди голів у цьому матчі не забивали.
Відеоогляд матчу Чорноморець – Динамо
Джерело: 24 Канал
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