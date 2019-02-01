"Чорноморець" кумедно прикрив новачків клубу шматком газону: фото

"Чорноморець" кумедно спробував приховати обличчя потенційних новачків клубу на фотографіях в соціальних мережах.

Спочатку "моряки" на фотографіях розмили обличчя новачків клубу, але дізнатися гравців було ще можливо.

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"Чорноморець" кумедно приховав новачків // instagram.com/chernomoretsfc

Однак згодом, на новій фотографії групу окремих футболістів прикриває вже зображення газону.



"Чорноморець" приховав новачків шматком газону // instagram.com/chernomoretsfc

У понеділок, 28 січня, одесити оголосили про підписання колишнього півзахисника "Олімпіка" Володимира Танчика, а в ЗМІ повідомлялося, що гравцями "Чорноморця" незабаром стануть півзахисники Володимир Аржанов та Віталій Гошкодеря.

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