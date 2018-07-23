"Чорноморець" на тренуванні представив 11 новачків команди
22 липня "Чорноморець" провів відкрите тренування на своєму стадіоні. Перед його початком журналістам і вболівальникам були представлені новачки команди "моряків".
Новими гравцями клубу стали голкіпер Сергій Литовченко. Захисники Дмитро Рижук, Іван Трубочкін, Олег Остапенко, Гліб Грачов, Денис Норенков. Півзахисники Артур Карноза, Владислав Хомутов, Дмитро Леонов, Олексій Савченко та форвард Анатолій Діденко. Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.
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Генеральний директор ФК "Чорноморець" Анатолій Місюра і головний тренер команди Ангел Червенков вручили іменні ігрові футболки 11 новачкам одеського клубу.
Нагадаємо, що "Чорноморець" проведе свій матч першого туру УПЛ у понеділок, 23 липня. Суперником "моряків" стане донецький "Олімпік". Початок зустрічі о 19:00.