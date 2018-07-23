16:22
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

"Чорноморець" на тренуванні представив 11 новачків команди

147 Читать новость на русском
ФК "Чорноморець" представив 11 новачків
ФК "Чорноморець" представив 11 новачків / ФК "Чорноморець"

22 липня "Чорноморець" провів відкрите тренування на своєму стадіоні. Перед його початком журналістам і вболівальникам були представлені новачки команди "моряків".

Новими гравцями клубу стали голкіпер Сергій Литовченко. Захисники Дмитро Рижук, Іван Трубочкін, Олег Остапенко, Гліб Грачов, Денис Норенков. Півзахисники Артур Карноза, Владислав Хомутов, Дмитро Леонов, Олексій Савченко та форвард Анатолій Діденко. Про це повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

Читайте також: Під час сутичок фанатів в Одесі постраждали двоє поліцейських: фото та відео

Генеральний директор ФК "Чорноморець" Анатолій Місюра і головний тренер команди Ангел Червенков вручили іменні ігрові футболки 11 новачкам одеського клубу.

Нагадаємо, що "Чорноморець" проведе свій матч першого туру УПЛ у понеділок, 23 липня. Суперником "моряків" стане донецький "Олімпік". Початок зустрічі о 19:00.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
сьогодні, 16:01 Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
2785
Если бы бой Усик–Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
сьогодні, 15:01 Если бы бой Усик–Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
Ян Валетов 781
Усик заборгував нам бій на українській землі
сьогодні, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1735
Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
сьогодні, 10:01 Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
289
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сьогодні, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 724
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу
 25 червня , 14:03
Єгипет – Уругвай: анонс матчу Чемпіонату світу з футболу 2018
 15 червня , 13:07
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО
 9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи
 9 вересня 2013 , 10:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук