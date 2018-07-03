"Чорноморець" офіційно повернувся до складу Прем'єр-ліги сезону 2018/19

Виконком Федерації футболу України розглянув питання про визначення учасника турніру в українській Прем’єр-лізі.

Про це інформує прес-служба ФФУ.

Виконавчий комітет ФФУ, розглянувши пропозицію УПЛ про включення до складу учасників змагань у сезоні-2018/2019 ФК "Чорноморець" (Одеса), відповідно пункту 9.7 статті 5 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів української Прем’єр-ліги сезону-2017/2018, прийняв рішення підтримати цю пропозицію та визнати ФК "Чорноморець" учасником чемпіонату УПЛ у сезоні-2018/2019.

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Таким чином, "Чорноморець" офіційно замінить "Полтаву", яка здобула право в перехідних матчах грати в чемпіонаті України нового сезону, але потім відмовилася від участі в змаганнях УПЛ.