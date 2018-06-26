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"Чорноморець" повернув собі місце у Прем’єр-лізі

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Одесити, не зігравши жодного матчу у першій Лізі, з якої вилетіли за підсумками минулого сезону, повернули собі місце в елітному українському дивізіоні.

Дякувати за це морякам треба одіозній "Полтаві", якій "Чорноморець" власне і поступився у перехідних матчах.

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Полтавці, як відомо, розпустили команду. На те, аби зайняти вакантне місце, претендували "Чорноморець" та інший невдаха минулого сезону "Зірка".

Усі клуби УПЛ, утім, віддали свої голоси за одеситів, які уже підтвердили готовність повернутися у Прем’єр-лігу.

Сезон, нагадаємо, стартує уже 22 липня.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 канал
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