"Чорноморець" повернув собі місце у Прем’єр-лізі

Одесити, не зігравши жодного матчу у першій Лізі, з якої вилетіли за підсумками минулого сезону, повернули собі місце в елітному українському дивізіоні.

Дякувати за це морякам треба одіозній "Полтаві", якій "Чорноморець" власне і поступився у перехідних матчах. Читайте також: Ісландія – Хорватія: відео голів та моментів матчу Полтавці, як відомо, розпустили команду. На те, аби зайняти вакантне місце, претендували "Чорноморець" та інший невдаха минулого сезону "Зірка". Усі клуби УПЛ, утім, віддали свої голоси за одеситів, які уже підтвердили готовність повернутися у Прем’єр-лігу. Сезон, нагадаємо, стартує уже 22 липня.