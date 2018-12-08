Чорноморець – Ворскла: відео голу у матчі УПЛ
Одеський "Чорноморець" останній матч у 2018 році провів проти полтавської "Ворскли". У першому таймі перемагають гості зустрічі.
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Вже на початку зустрічі полтавці взяли ініціативу у свої руки та відкрили рахунок. На 5-й хвилині Трубочкін від лінії воріт відпасував м'яч у воротарський майданчик, де Чижов в дотик пробив по центру – Литовченко вибив м'яч, але вже з-за лінії воріт.
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Джерело: 24 Канал
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