Одеський "Чорноморець" останній матч у 2018 році провів проти полтавської "Ворскли". У першому таймі перемагають гості зустрічі.

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Вже на початку зустрічі полтавці взяли ініціативу у свої руки та відкрили рахунок. На 5-й хвилині Трубочкін від лінії воріт відпасував м'яч у воротарський майданчик, де Чижов в дотик пробив по центру – Литовченко вибив м'яч, але вже з-за лінії воріт.

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