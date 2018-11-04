Заключним матчем 14-го туру УПЛ стала гра в Одесі, де місцевий "Чорноморець" приймає "Зорю". Після першого тайму мінімально перемагають гості зустрічі.

На 27-й хвилині після навісу зі штрафного Вернидуб головою скинув м'яч до лінії воротарського, де Тимчик випередив Коваля і переправив м'яч у ворота – 0:1 на користь луганської команди.

Відео голу Тимчука у ворота Чорноморця

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