Чорноморець – Зоря: відео голу матчу УПЛ
Заключним матчем 14-го туру УПЛ стала гра в Одесі, де місцевий "Чорноморець" приймає "Зорю". Після першого тайму мінімально перемагають гості зустрічі.
На 27-й хвилині після навісу зі штрафного Вернидуб головою скинув м'яч до лінії воротарського, де Тимчик випередив Коваля і переправив м'яч у ворота – 0:1 на користь луганської команди.
Відео голу Тимчука у ворота Чорноморця
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Джерело: 24 Канал
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