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      Чорноморець – Зоря: відео голу матчу УПЛ

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      Чорноморець – Зоря відео голів
      Чорноморець – Зоря відео голів

      Заключним матчем 14-го туру УПЛ стала гра в Одесі, де місцевий "Чорноморець" приймає "Зорю". Після першого тайму мінімально перемагають гості зустрічі.

      На 27-й хвилині після навісу зі штрафного Вернидуб головою скинув м'яч до лінії воротарського, де Тимчик випередив Коваля і переправив м'яч у ворота – 0:1 на користь луганської команди.

      Відео голу Тимчука у ворота Чорноморця

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Зоря ФК Чорноморець Психологія
      Джерело: 24 Канал
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