Чорноморськ купив апарати для вентиляції легень дорожче за Білу Церкву, Дніпро і Львів

Відділ охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеської області 18 березня уклало угоду з ТОВ "Медгарант" про закупівлю апаратів штучної вентиляції легень на 1,70 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро".

До 30 квітня у КНП "Чорноморська лікарня" поставлять два апарати інтенсивної терапії V8600 середнього класу виробництва компанії "Oricare, Inc" (США) по 850 тис. грн.

Днями КНП "Білоцерківська міська лікарня №3" замовило в іншої фірми такий апарат інтенсивної терапії зі стартовим комплектом на третину дешевше – за 635 тис. грн.

Крім того, КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" (Дніпро) купило такі апарати у "Медгаранта" на 16% дешевше – по 730 тис. грн, а КНП "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" в іншої фірми на 9% дешевше – по 780 тис. грн.

У відкритих джерелах немає даних про ціну таких апаратів у вільному продажі.

Як повідомляли "Наші гроші", столична фірма "Медгарант" належала до групи братів Германа та Володимира Фісталів. Зараз її записано на киянина Олександра Островського, а директором є Ольга Кривокобильська. Із 2008 року фірма натендерила 2,34 млрд грн.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада України вивела з-під дії закону "Про публічні закупівлі" закупівлі для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19. Перелік таких товарів, робіт чи послуг і порядок їх закупівлі затверджуються Кабміном. За результатами такої закупівлі замовник оприлюднює у "Прозорро" договір з усіма додатками, а також звіти про укладений договір і виконання договору. У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.