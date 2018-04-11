Чорноморський флот Росії у Криму приведений у бойову готовність, – ЗМІ

У повну бойову готовність приведений окупаційний Чорноморський флот Росії, що базується в Севастополі. У середу, 11 квітня, зі самого ранку у штабі ЧФ перебуває все командування частин.

Про це у Telegram повідомляє "Кримський канал".



"Триває екстрений селектор з Міноборони. Кажуть, ЧФ переведений у бойову готовність ще з середини березня. Офіційно в Середземному морі біля берегів Сирії вже перебувають корабель "Допитливий" зі "Смерчем-2", "Адмірал Ессен" і "Адмірал Григорович" з "Калібрами" на борту. А також великі десантні кораблі "Цезарь Куников", "Орск" і "Мінськ", – мовиться у повідомленні.

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Також повідомляється, що до берегів Сирії Росія може відправити фрегат "Адмірал Макаров" з крилатими ракетами "Калібр". Наразі цей фрегт нібито базується в Балтійську.



ЧФ Росії в Криму приведений у бойову готовність