Очевидці стверджують, що хлопчику на вигляд – близько 10 років. Відповідне відео 24 липня поширили у мережі.

Читайте також Пішла гуляти в сусідній район: під Житомиром 4 дітей тиждень були вдома без матері

Дитина відпочивала з батьками

Інші відпочивальники були шоковані побаченим. За їхніми словами, хлопець перебував на пляжі з батьками. Мовляв, саме вони й дали дитині "прикурити".

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як дитина тримає в руках трубку від кальяну й затягується. Поруч стоїть хтось із дорослих.

Дитина курить кальян на пляжі у Чорноморську: дивіться відео з телеграм-каналу "Одесса INFO"

Схожа ситуація у Харкові

  • Напередодні схожий скандал спалахнув у Харкові. Там "турботлива" тітка взялася вчити, як курити кальян, свою 7-річну племінницю.
  • Відповідне відео жінка опублікувала у своєму інстаграмі. При цьому, батьки дівчини були у курсі всього, що відбувалося.
  • Тітка не просто показувала дівчинці, як втягувати вдихати дим, але й, наприклад, як випускати його кільцями.