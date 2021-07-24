Очевидці стверджують, що хлопчику на вигляд – близько 10 років. Відповідне відео 24 липня поширили у мережі.

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Дитина відпочивала з батьками

Інші відпочивальники були шоковані побаченим. За їхніми словами, хлопець перебував на пляжі з батьками. Мовляв, саме вони й дали дитині "прикурити".

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як дитина тримає в руках трубку від кальяну й затягується. Поруч стоїть хтось із дорослих.

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