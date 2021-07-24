У Чорноморську на пляжі батьки дали 10-річному сину покурити кальян: обурливе відео
24 липня 2021 , 17:29Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Одесса INFO"
Відпочивальники на одному з українських пляжів помітили дитину, яка курить кальян. Сталося це у Чорноморську, що в Одеській області.
Очевидці стверджують, що хлопчику на вигляд – близько 10 років. Відповідне відео 24 липня поширили у мережі.
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Дитина відпочивала з батьками
Інші відпочивальники були шоковані побаченим. За їхніми словами, хлопець перебував на пляжі з батьками. Мовляв, саме вони й дали дитині "прикурити".
На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як дитина тримає в руках трубку від кальяну й затягується. Поруч стоїть хтось із дорослих.
Дитина курить кальян на пляжі у Чорноморську: дивіться відео з телеграм-каналу "Одесса INFO"
Схожа ситуація у Харкові
- Напередодні схожий скандал спалахнув у Харкові. Там "турботлива" тітка взялася вчити, як курити кальян, свою 7-річну племінницю.
- Відповідне відео жінка опублікувала у своєму інстаграмі. При цьому, батьки дівчини були у курсі всього, що відбувалося.
- Тітка не просто показувала дівчинці, як втягувати вдихати дим, але й, наприклад, як випускати його кільцями.