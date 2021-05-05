На головному перехресті міста Чорноморськ на Одещині утворилось водойма. Це сталося зранку 5 квітня через аварію на водоканалі. Як наслідок без води залишилось багато будинків, а також не працюватимуть 2 школи.

Водою затопило перетин вулиці 1 травня та проспекту Миру. Це трапилося приблизно о 8 ранку, а через півтори години вода із каналізаційного люка все ще лилась.

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Розташування Чорноморська, де трапився прорив / Карта google

Де не буде води

Через прорив скасували навчання в 4 та 7 школах міста. Список вулиць, які залишаться без води опублікували у спільноті "Чорноморськ. Альтернатива".

вулиця Паркова. Будинки 21а, 21а, 34, 36, 44, 46, 46-б, 47, 47а, 48, 50, 52а

вулиця Лазурна. Будинки 1, 2, 3, 5, 7;

вулиця Радісна. Будинки 4, 11, 11б, 11а, 19-б, 21, 21а;

Проспект миру. Будинки 33, 34г, 35, 35а, 35б, 35г, 39, 41, 43;

вулиця Парусна. Будинки 1, 1-в, 1-г, 1-д, 1-в, 1-м, 1-т, 1-н;

вулиця 1 Травня. Будинки 1а, 1г;

вулиця Приморська. Будинки 1-75;

вулиця Олександрійська. Будинки 23-131;

вулиця Морська. Будинки 17;

вулиця Набережна. Будинки 5-68;

вулиця Старе Бугово. Будинки 7-62;

вулиця Берегова. Без води всі будинки;

провулок Олександрійський. Без води всі будинки.

Також будуть проблеми з водопостачанням за адресами:

вулиця Спортивна, 10;

проспект Миру, 22, 24, 26;

вулиця 1 Травня, 1 (міська поліклініка).

Калюжа на перехресті в Чорноморську: відео ІТ3

Зверніть увагу! У Львові 17 березня прорвало трубу на вулиці Шумського. Там потужний потік води утворив провалля на дорозі. У результаті в частині будинків припинили водопостачання.