Момент підкидання зняли на відео камери спостереження. Це трапилося в ніч із 29 на 30 жовтня.

Раніше У Києві знайшли свиняче рило на дитячому майданчику: фото

Понівечена та з ножем

На записі помітно, що чоловік у масці підходить до огорожі та кидає за неї голову. Після цього він швидко втік.



Голова свині, яку підкинули на подвір'я / Фото 04868.com.ua

Голова свині не лише була відрізана, а й понівечена. Яка була причина такого вчинку – невідомо. Проте в мережі припускають, що так погрожували господарям помешкання.

Момент підкидання голови свині: дивіться відео

Схожа подія в іншій країні

На початку січня повідомили, що невідомі вандали атакували дім спікерки Конгресу США. Вони залишили повідомлення на дверях гаража політикині.

Окрім цього, там поставили голову свині. Вона стояла в калюжі червоної фарби, яка була схожа на кров.