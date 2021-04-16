Під Одесою працівник обікрав своє кафе: забрав 30 тисяч

У Чорноморську на Одещині чоловік обікрав кафе, у якому працював. Він вкрав понад 30 тисяч гривень готівкою. Свої дії зловмисник пояснював вже поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника 15 квітня. Сама крадіжка відбулася за кілька днів до цього.

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Про зникнення готівки правоохоронцям повідомив власник закладу.

Поліція з'ясувала, хто це зробив, за кілька годин.

Підлеглий потерпілого одразу визнав свою провину.

Також він розповів, що викрав гроші для погашення свого кредиту.

Що загрожує за таке правопорушення

Поліцейські вилучили в підозрюваного частину грошей, які він взяв. Також вони відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку. Максимальне покарання за нею – 6 років в'язниці.

Правоохоронці 4 квітня затримали двох 15-річних жителів Дрогобича. Вони викрали зі скриньки пожертв у церкві приблизно тисячу гривень. Попри юний вік, цих підлітків вже неодноразово судили за крадіжки.

Розташування Чорноморська / Карта Google