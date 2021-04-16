Під Одесою працівник обікрав своє кафе: забрав 30 тисяч

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У Чорноморську на Одещині чоловік обікрав кафе, у якому працював. Він вкрав понад 30 тисяч гривень готівкою. Свої дії зловмисник пояснював вже поліції.

Джерело:

Поліція Одещини

Правоохоронці затримали зловмисника 15 квітня. Сама крадіжка відбулася за кілька днів до цього.

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Більше про цей інцидент

  • Про зникнення готівки правоохоронцям повідомив власник закладу.
  • Поліція з'ясувала, хто це зробив, за кілька годин.
  • Підлеглий потерпілого одразу визнав свою провину.
  • Також він розповів, що викрав гроші для погашення свого кредиту.

Що загрожує за таке правопорушення

Поліцейські вилучили в підозрюваного частину грошей, які він взяв. Також вони відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку. Максимальне покарання за нею – 6 років в'язниці.

Зверніть увагу! Правоохоронці 4 квітня затримали двох 15-річних жителів Дрогобича. Вони викрали зі скриньки пожертв у церкві приблизно тисячу гривень. Попри юний вік, цих підлітків вже неодноразово судили за крадіжки.

Розташування Чорноморська / Карта Google