Чоловік розтрощив ліфт вночі 5 серпня. У мережі виклали фото, де видно значні пошкодження. Наразі поліція не підтвердила цю інформацію.

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Ліфт застряг

Трапилось це на вулиці Парусній. Чоловік вибив двері, порвав дроти і витягнув електродвигун. Як наслідок, ліфт застряг на 5 поверсі.

У дописі зазначають, що комунальники не будуть ремонтувати ліфт. Такі послуги вони не можуть оплатити, оскільки це не входить до їхніх обов'язків. Проте офіційно комунальна служба ще не прокоментувала ситуацію.



У Чорноморську чоловік вибив двері у ліфті / Фото з телеграму "Одесса Сейчас"



Також він вирвав дроти і пошкодив механізм / Фото з телеграму "Одесса Сейчас"

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Відомо, що чоловік був жителем цього будинку / Фото з телеграму "Одесса Сейчас"

Нещасні випадки у ліфтах