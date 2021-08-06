Чоловік розтрощив ліфт вночі 5 серпня. У мережі виклали фото, де видно значні пошкодження. Наразі поліція не підтвердила цю інформацію.
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Ліфт застряг
Трапилось це на вулиці Парусній. Чоловік вибив двері, порвав дроти і витягнув електродвигун. Як наслідок, ліфт застряг на 5 поверсі.
У дописі зазначають, що комунальники не будуть ремонтувати ліфт. Такі послуги вони не можуть оплатити, оскільки це не входить до їхніх обов'язків. Проте офіційно комунальна служба ще не прокоментувала ситуацію.
У Чорноморську чоловік вибив двері у ліфті / Фото з телеграму "Одесса Сейчас"
Також він вирвав дроти і пошкодив механізм / Фото з телеграму "Одесса Сейчас"
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Відомо, що чоловік був жителем цього будинку / Фото з телеграму "Одесса Сейчас"
Нещасні випадки у ліфтах
- Нещодавно в Одесі обірвався ліфт на першому поверсі. Кабіна полетіла вниз приблизно на 7 метрів. Там їхали 8 чоловіків віком від 20 до 30 років. Згодом повідомили, що серед постраждалих – працівники поліції.
- На Волині у шахті впав ліфт. Травмувалися щонайменше 9 людей, їх відвезли до лікарні. Один зі постраждалих мав перелом стегна. На щастя, всі вижили.