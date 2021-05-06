В Чорноморську підпалили два авто: машини зазнали серйозних пошкоджень – фото, відео

Читать новость на русском

Вночі 5 травня на Одещині загорілися дві машини. За словами очевидців, вони спалахнули майже одночасно, хоча були припарковані у сотні метрів одна від одної.

Джерело:

IT3

Правоохоронці розслідують цей інцидент. Попередня версія – підпал.

До теми На трасі Одеса – Київ під час руху загорівся автобус із пасажирами: відео, фото

Що відомо про інцидент

  • Загорянні сталося на Проспекті Миру, 28.
  • Спалахнули 2 авто: Nissan Maxima і Suzuki XL-7.


У Чорноморську згоріли два легковики / Фото IT3

  • Рятувальники прибули швидко, але вогонь встиг серйозно пошкодити обидві машини.
  • Очевидці повідомляють, що іномарки належать одній сім'ї.


Авто серйозно пошкоджені вогнем / Фото "Одесса Инфо"

  • Власники машин наразі ситуацію не коментують.
  • Причину загоряння встановлює поліція.

Як спалахнули авто в Чорноморську: відео

 