Чорновол обізвала журналіста "пі*арастом" і пригрозила "дати в морду"

Колишня народна депутатка від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол обізвала журналіста Сергія Шевчука і пригрозила йому "дати в морду".

Журналіст запитав у Чорновол про обставини, за яких вона отримала нагородну зброю, повідомляє "Главред". У відповідь колишня народна обраниця вибухнула лайкою і пригрозила журналісту фізичною розправою.

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Ви не журналіст, ви – пі*араст,

– сказала Чорновол на адресу Шевчука.

На уточнювальне запитання журналіста, чому екснардепка зробила такі висновки, Чорновол відповіла: "Я до Вас з повагою не ставлюся. Мене обурює, коли такі як ви, називають себе журналістами. Я за це можу і в морду дати".

Чорновол також запропонувала Шевчуку вибачитися перед нею за те, що він нібито компрометує роботу журналіста.

Дивіться відео18+ розмови Чорновол та Шевчука: