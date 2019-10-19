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      Чорновол обізвала журналіста "пі*арастом" і пригрозила "дати в морду"

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      Тетяна Чорновол облаяла журналіста
      Тетяна Чорновол облаяла журналіста / youtube.com

      Колишня народна депутатка від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол обізвала журналіста Сергія Шевчука і пригрозила йому "дати в морду".

      Журналіст запитав у Чорновол про обставини, за яких вона отримала нагородну зброю, повідомляє "Главред". У відповідь колишня народна обраниця вибухнула лайкою і пригрозила журналісту фізичною розправою.

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      Ви не журналіст, ви – пі*араст,
      – сказала Чорновол на адресу Шевчука.

      На уточнювальне запитання журналіста, чому екснардепка зробила такі висновки, Чорновол відповіла: "Я до Вас з повагою не ставлюся. Мене обурює, коли такі як ви, називають себе журналістами. Я за це можу і в морду дати".

      Чорновол також запропонувала Шевчуку вибачитися перед нею за те, що він нібито компрометує роботу журналіста.

      Дивіться відео18+ розмови Чорновол та Шевчука:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Тетяна Чорновол Скандал Журналісти ЗМІ Зброя
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