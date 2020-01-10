Чорну скриньку літака МАУ сьогодні спробують відкрити: у мережі показали її на відео

Іранські експерти спробують сьогодні, 10 січня, відкрити чорну скриньку українського літака МАУ, який 8 січня розбився поблизу Тегерана. У мережі навіть з'явилося відео, на якому видно один з самописців.

Відкрити чорну скриньку спробують у лабораторії тегеранського аеропорту "Мехрабад", повідомляє IRNA з посиланням на голову слідчої комісії розслідування катастрофи Хасана Резаіфара. Українська делегація погодилась на це.

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Експерти спочатку планують оцінити можливість відновлення і аналізу інформації з самописця. Якщо висновки будуть задовільними, його розкриють.

Проте наразі невідомо, чи фахівці будуть пробувати відкрити лише одну скриньку, чи обидві.

Також канал поширив відео з нібито справжніми чорними скриньками літака МАУ. На ньому видно, що бортовий самописець упакований у спеціальній коробці.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 10 січня 2020 р.

Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що експертам буде важко отримати дані з чорних скриньок і проаналізувати дії пілота перед катастрофою. Усе тому, що один з бортових самописців має серйозні ушкодження.

Також Абедзаде вкотре заявив, що авіакатастрофа МАУ сталася не через ракетний удар.

Що відомо про чорні скриньки літака МАУ:

Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – близько обіду.

Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша – отримала пошкодження.

Іран заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. На це піде 1-2 місяці.

Проте якщо виникне необхідність, то чорні скриньки можуть відправити на дослідження в Україну, Росію, Францію або Канаду.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.



Основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу