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      Чорну скриньку літака МАУ сьогодні спробують відкрити: у мережі показали її на відео

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      Чорні скриньки літака МАУ спробують відкрити 10 січня / Фото з Twitter

      Іранські експерти спробують сьогодні, 10 січня, відкрити чорну скриньку українського літака МАУ, який 8 січня розбився поблизу Тегерана. У мережі навіть з'явилося відео, на якому видно один з самописців.

      Відкрити чорну скриньку спробують у лабораторії тегеранського аеропорту "Мехрабад", повідомляє IRNA з посиланням на голову слідчої комісії розслідування катастрофи Хасана Резаіфара. Українська делегація погодилась на це.

      Важливо: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Експерти спочатку планують оцінити можливість відновлення і аналізу інформації з самописця. Якщо висновки будуть задовільними, його розкриють.

      Проте наразі невідомо, чи фахівці будуть пробувати відкрити лише одну скриньку, чи обидві.

      Також канал поширив відео з нібито справжніми чорними скриньками літака МАУ. На ньому видно, що бортовий самописець упакований у спеціальній коробці.

       

      Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що експертам буде важко отримати дані з чорних скриньок і проаналізувати дії пілота перед катастрофою. Усе тому, що один з бортових самописців має серйозні ушкодження.

      Також Абедзаде вкотре заявив, що авіакатастрофа МАУ сталася не через ракетний удар.

      Що відомо про чорні скриньки літака МАУ:

      • Першу чорну скриньку знайшли на місці падіння українського літака вранці 8 січня – за кілька годин після катастрофи. Другу – близько обіду. 
      • Одна зі скриньок збереглася у доброму стані, інша – отримала пошкодження.
      • Іран заявив, що не буде передавати їх на експертизу компанії Boeing, а спробує розшифрувати самостійно. На це піде 1-2 місяці.
      • Проте якщо виникне необхідність, то чорні скриньки можуть відправити на дослідження в Україну, Росію, Францію або Канаду.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

      Основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ
      Основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Розслідування Іран
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