Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Тернопільської обласної прокуратури та Zaxid.net.

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Відповідно до даних слідства, підозрювана не виконувала батьківські обовʼязки щодо піклування про здоровʼя свого сина, який народився з патологіями і потребував особливого постійного догляду через важку хворобу.

Вказується, що жінка з моменту оформлення соціальної допомоги у 2022 році на свого малолітнього сина до медичних лікувальних закладів не зверталася, хоча дитина цього потребувала через проблеми зі здоров’ям.

Також встановлено, що упродовж трьох днів хлопчик перебував сам у квартирі, незважаючи на безпорадний стан і помер. Про смерть правоохоронцям повідомила підозрювана, яка саме "навідалась" до помешкання,

– ідеться в повідомленні прокуратури.

Експерти зазначають, що смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття отворів носа та рота мʼякими предметами.

Крім цього, експертиза показала, що дитина вже кілька днів не їла, оскільки в шлунку та кишківнику були відсутні харчові маси та продукти їх травлення.

Жінці повідомили про підозру за статтею 166 КК України – злісне невиконання нею встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі матері хлопчика обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.