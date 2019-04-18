19:56
18 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
      Вєсті Кремля
      22:59, 17 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю
      Вєсті.UA
      21:26, 17 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Фактор безпеки
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чотири батальйони в Східній Європі: як у НАТО захищають кордони від можливих зазіхань РФ

      Фактор безпеки 12

      Після анексії Криму Росією та початку військового конфлікту на Сході України НАТО посилює свою обороноздатність, зокрема розширює присутність у Східній Європі.

      Протистояння російській агресії

      У 2017 році в Польщі та країнах Балтії розмістили чотири мультинаціональні батальйони. Очолюють їх США, Канада, Німеччина та Велика Британія. Бойові групи мають захистити кордони Альянсу від можливої атаки агресора.

      Читайте також: Російська агресія у Чорному морі: що задумало НАТО

      Понад тисяча солдатів з Бельгії, Норвегії, Хорватії, Чехії, Люксембургу та Нідерландів відпрацьовували бойове завдання під командуванням німецького бундесверу. Навчання проходили в околицях литовського містечка Рукла. 

      Це – чудова демонстрація прагнення Альянсу стримувати і захищати свої кордони. Дуже важливо, що батальйон – мультинаціональний. Тож, якщо ви нападаєте на Литву, то нападаєте й на всі держави НАТО,
      – зазначив генерал Виталіюс Вайкшнорас, керівник штабу оборони Литви.

      Литовський батальйон НАТО – один з чотирьох, розміщених у Східній Європі. Є ще в Латвії, Естонії та Польщі. Рішення про їх розгортання ухвалили на Варшавському саміті НАТО 2016 року – для стримування можливих зазіхань Росії. Російські засоби масової інформації назвали ці заходи провокаційними.

      Батальйони НАТО у Східній Європі
      Батальйони НАТО у Східній Європі

      Литва, Латвія та Естонія вже висловили занепокоєння через можливу агресію Росії. Всі три балтійські країни колись були окуповані Радянським союзом і приєдналися до НАТО 2004 року. Однак відчуття, що вороже налаштований сусід не поважає їхній суверенітет навіть попри членство у ЄС і НАТО переслідує країни Балтії і досі.

      Вони досі вважають, що країни Балтії та Польща мають бути під впливом Росії. І одержимість, що ці території втрачені на користь НАТО і Заходу – глибоко засіла в їхній свідомості,
      – прокоментувала Даля Грібаускайте, президентка Литви.

      Й додала, що після окупації Криму і того, що відбувається в Україні, очевидно, що цей менталітет все ще переважає в керівництві Росії.

      Даля Грибаускайте
      Литовська президентка Даля Грибаускайте

      Росія не приховує і нарощує військовий потенціал поблизу європейських кордонів. Лише у 2018 році вона розмістила оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" в Калінінградській області – за лише десятки кілометрів від Польщі і Литви.

      Історія створення НАТО: все, що треба знати про найпотужнішу організацію світу – читайте у матеріалі 24 каналу

      Кожна пускова установка споряджена двома високошвидкісними ракетами. Вони можуть вражати ціль на відстані до 500 кілометрів. У країнах НАТО впевнені – така поведінка Росії ставить суверенітет держав-сусідів під загрозу.


      Ракетний комплекс "Іскандер" в Калінінградській області

      На противагу НАТО Москва створила свій військовий союз – Варшавський договір. Але не всі країни колишнього соцтабору були однаково затягнуті зашморгом тоталітаризму. Чехословаччина, Польща, Угорщина, Східна Німеччина, яка тоді мала назву Німецька Демократична республіка – ці країни здавалися раєм для радянської людини.

      У порівнянні з СРСР там не настільки відчувалися пута "залізної завіси". У людей була свобода вибору, свобода пересування. Та чи достатня? В порівняні з Радянським Союзом – можливо. Але в порівнянні з розвиненими демократіями країн ЄС та НАТО – ні.

      Масштабні навчання у Чорному морі

      Альянс докладає чималих зусиль, аби захистити кордони, інформаційну систему і відбити атаку агресора. Зокрема, посилює свою присутність у Балтійському і Чорноморському регіоні.

      Напередодні завершилися масштабні навчання НАТО у Чорному морі під назвою "Морський щит". Проводили їх спільно з ВМС України та Грузії поблизу берегів Румунії.


      Бойовий корабель НАТО у Чорному морі

      До маневрів залучили двадцять бойових кораблів і понад дві тисячі військових з семи країн НАТО і партнерів організації. Учасники вчилися спільно протидіяти наземним, підводним та протиповітряним загрозам, що виникають у Чорноморському регіоні.

      Як у НАТО протистоять кіберзагрозам

      Утім НАТО тренується для відбиття не лише традиційних військових загроз. Нещодавно Альянс провів чергове кібернавчання Locked Shields – аби захистити інформаційну систему та критичну інфраструктуру. Протягом чотирьох днів країни-члени відпрацьовували механізми боротьби з кібератаками.

      Навчання проводилися в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО в Естонії. Участь у навчанні взяли приблизно сорок фахівців з країн Альянсу. Ініціатором заходу виступило Агентство з питань обслуговування систем інформації та зв'язку НАТО.


      Locked Shields-2019 в Естонії

      За сценарієм навчань, учасникам належало захищати комп'ютерні мережі та інформаційні системи вигаданої держави – Берилії. Її нібито атакували кібер-злочинці. Отриманий досвід та навички учасники навчань запроваджуватимуть у своїх країнах.

      Більше – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні
      32022
      Теги: Фактор безпеки НАТО Литва Латвія Естонія Новини Польщі Європа Новини Росії Кібербезпека
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      В Україні подорожчає пальне: до чого тут Медведчук, і як він може обвалити нашу економіку?
      сьогодні , 19:31 В Україні подорожчає пальне: до чого тут Медведчук, і як він може обвалити нашу економіку?
      Артем Овдієнко 678
      Вибори чи мильна бульбашка, – експерт про нюанси президентської кампанії та майбутнє уряду
      сьогодні , 19:01 Вибори чи мильна бульбашка, – експерт про нюанси президентської кампанії та майбутнє уряду
      Наталя Ромашова 208
      Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      сьогодні , 17:52 Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      Артем Овдієнко 1034
      Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      сьогодні , 17:00 Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      Костянтин Шкабара 547
      ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
      сьогодні , 16:30 ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
      Ігор Саджениця 420
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Парадокс прогресу: Mercedes-Benz S-Class з 2-літровим мотором
       31 серпня 2018 , 16:44
      У найближчому майбутньому варто чекати подорожчання пального – прогноз експерта
       12 жовтня 2018 , 08:29
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук