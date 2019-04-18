Як у НАТО захищають кордони від можливих зазіхань РФ

Після анексії Криму Росією та початку військового конфлікту на Сході України НАТО посилює свою обороноздатність, зокрема розширює присутність у Східній Європі.

Протистояння російській агресії

У 2017 році в Польщі та країнах Балтії розмістили чотири мультинаціональні батальйони. Очолюють їх США, Канада, Німеччина та Велика Британія. Бойові групи мають захистити кордони Альянсу від можливої атаки агресора.

Читайте також: Російська агресія у Чорному морі: що задумало НАТО

Понад тисяча солдатів з Бельгії, Норвегії, Хорватії, Чехії, Люксембургу та Нідерландів відпрацьовували бойове завдання під командуванням німецького бундесверу. Навчання проходили в околицях литовського містечка Рукла.

Це – чудова демонстрація прагнення Альянсу стримувати і захищати свої кордони. Дуже важливо, що батальйон – мультинаціональний. Тож, якщо ви нападаєте на Литву, то нападаєте й на всі держави НАТО,

– зазначив генерал Виталіюс Вайкшнорас, керівник штабу оборони Литви.

Литовський батальйон НАТО – один з чотирьох, розміщених у Східній Європі. Є ще в Латвії, Естонії та Польщі. Рішення про їх розгортання ухвалили на Варшавському саміті НАТО 2016 року – для стримування можливих зазіхань Росії. Російські засоби масової інформації назвали ці заходи провокаційними.



Батальйони НАТО у Східній Європі

Литва, Латвія та Естонія вже висловили занепокоєння через можливу агресію Росії. Всі три балтійські країни колись були окуповані Радянським союзом і приєдналися до НАТО 2004 року. Однак відчуття, що вороже налаштований сусід не поважає їхній суверенітет навіть попри членство у ЄС і НАТО переслідує країни Балтії і досі.

Вони досі вважають, що країни Балтії та Польща мають бути під впливом Росії. І одержимість, що ці території втрачені на користь НАТО і Заходу – глибоко засіла в їхній свідомості,

– прокоментувала Даля Грібаускайте, президентка Литви.

Й додала, що після окупації Криму і того, що відбувається в Україні, очевидно, що цей менталітет все ще переважає в керівництві Росії.



Литовська президентка Даля Грибаускайте

Росія не приховує і нарощує військовий потенціал поблизу європейських кордонів. Лише у 2018 році вона розмістила оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" в Калінінградській області – за лише десятки кілометрів від Польщі і Литви.

Історія створення НАТО: все, що треба знати про найпотужнішу організацію світу – читайте у матеріалі 24 каналу

Кожна пускова установка споряджена двома високошвидкісними ракетами. Вони можуть вражати ціль на відстані до 500 кілометрів. У країнах НАТО впевнені – така поведінка Росії ставить суверенітет держав-сусідів під загрозу.



Ракетний комплекс "Іскандер" в Калінінградській області

На противагу НАТО Москва створила свій військовий союз – Варшавський договір. Але не всі країни колишнього соцтабору були однаково затягнуті зашморгом тоталітаризму. Чехословаччина, Польща, Угорщина, Східна Німеччина, яка тоді мала назву Німецька Демократична республіка – ці країни здавалися раєм для радянської людини.

У порівнянні з СРСР там не настільки відчувалися пута "залізної завіси". У людей була свобода вибору, свобода пересування. Та чи достатня? В порівняні з Радянським Союзом – можливо. Але в порівнянні з розвиненими демократіями країн ЄС та НАТО – ні.

Масштабні навчання у Чорному морі

Альянс докладає чималих зусиль, аби захистити кордони, інформаційну систему і відбити атаку агресора. Зокрема, посилює свою присутність у Балтійському і Чорноморському регіоні.

Напередодні завершилися масштабні навчання НАТО у Чорному морі під назвою "Морський щит". Проводили їх спільно з ВМС України та Грузії поблизу берегів Румунії.



Бойовий корабель НАТО у Чорному морі

До маневрів залучили двадцять бойових кораблів і понад дві тисячі військових з семи країн НАТО і партнерів організації. Учасники вчилися спільно протидіяти наземним, підводним та протиповітряним загрозам, що виникають у Чорноморському регіоні.

Як у НАТО протистоять кіберзагрозам

Утім НАТО тренується для відбиття не лише традиційних військових загроз. Нещодавно Альянс провів чергове кібернавчання Locked Shields – аби захистити інформаційну систему та критичну інфраструктуру. Протягом чотирьох днів країни-члени відпрацьовували механізми боротьби з кібератаками.

Навчання проводилися в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО в Естонії. Участь у навчанні взяли приблизно сорок фахівців з країн Альянсу. Ініціатором заходу виступило Агентство з питань обслуговування систем інформації та зв'язку НАТО.



Locked Shields-2019 в Естонії

За сценарієм навчань, учасникам належало захищати комп'ютерні мережі та інформаційні системи вигаданої держави – Берилії. Її нібито атакували кібер-злочинці. Отриманий досвід та навички учасники навчань запроваджуватимуть у своїх країнах.

Більше – дивіться у програмі.