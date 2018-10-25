18:48
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Чотири міфи про видалення родимок, у які не потрібно вірити

      1057 Читать новость на русском
      4 міфи про видалення родимок
      4 міфи про видалення родимок / catracalivre.com.br

      Про видалення родимки можна почути страшну історію, нібито одним з наслідків цієї процедури є ризик розвитку раку.

      Про це пише лікар-дерматолог Світлана Якубовська в Instagram.

      Міф 1. На місці видалення родимок може з'явиться рак

      Сама процедура видалення не може призвести до розвитку раку. Навпаки, видаляючи родимку, людина запобігає розвитку небезпечних новоутворень.

      Читайте також: Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому

      Міф 2. Не потрібно обстежувати родимку перед видаленням

      Ні, перш, ніж видаляти родимку, необхідно записатися на візит до онколога. Саме він визначить, чи становить загрозу родимка і чи взагалі потрібно її видаляти. Іноді для більш точного діагнозу, необхідно додаткові аналізи, до прикладу, дерматоскопія.

      Перш, ніж видаляти родимку, необхідно записатися на візит до онколога
      Перш, ніж видаляти родимку, необхідно записатися на візит до онколога

      Регулярний огляд родимок і видалення потенційно небезпечних знижує ризик ракових хвороб.

      Міф 3. Рубець може залишитися після випадення родимки

      Сучасні технології дозволяють мінімізувати ризики дефекту на шкірі. Також все залежить від самої шкіри пацієнта до відновлення. У більшості випадків при дотриманні рекомендацій загоєння протікає успішно і не залишаються рубці.

      Міф 4. Родимку можна "вивести" самостійно

      Не варто експериментувати з власним здоров’ям. У кращому випадку людина може отримати рубці та опіки на тілі, у гіршому – існує ризик загрози життю.

      Родимку не можна
      Родимку не можна "вивести" самостійно

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      «Один мой знакомый знал человека, который знал человека, которому удалили родинку и случилось что-то непоправимое...» Такую страшную историю можно услышать практически от каждого второго пациента, когда речь заходит об удалении родинок. Вокруг это темы витает огромное количество мифов. Давайте разбираться, все ли так опасно на самом деле и что в таких историях правда, а что нет. А поможет нам в этом настоящий специалист своего дела, дерматолог-косметолог @dr.tatiana_doroshkevich МИФ 1. На месте удаления может появится рак. Само по себе удаление родинок не может привести к развитию онкологии. Наоборот, в ряде случаев, удаляя потенциально опасные новообразования, мы предотвращаем развитие опухоли. Меланома - грозное заболевание, которое уносит большое количество человеческих жизней. И главная причина этого - позднее выявление. Если упустить драгоценное время, то опухолевые клетки быстро распространяются по организму и болезнь становится неконтролируемой. Если же регулярно проводить осмотр родинок у специалиста и удалять потенциально опасные, то риск данного заболевания значительно падает. * МИФ 2. Надо ли обследовать родинку перед удалением? Обязательно необходимо иметь на руках заключение врача - онколога, в котором указан предполагаемый диагноз и рекомендован способ удаления новообразования. Иногда могут потребоваться дополнительные процедуры, например дерматоскопия. * МИФ 3. Родинку можно "вывести" самостоятельно. ️️Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением новообразований кожи. В лучшем случае вы получите ожоги и рубцы, в худшем - рискуете жизнью. * МИФ 4. После удаления родинки обязательно останется рубец. Современные малоинвазивные методы удаления позволяют выполнить процедуру с минимальным косметическим дефектом. Да, многое зависит от способности к восстановлению кожи самого пациента. Но в большинстве случаев, при соблюдении всех рекомендаций доктора, заживление протекает успешно. Берегите себя и будьте здоровы! А если у вас появились какие-либо вопросы к @dr.tatiana_doroshkevich она непременно на них ответит. #косметолог #минск #беларусь #косметологминск #дерматолог #дерматологминск #родинки #лазер #невус #врачиминска

      A post shared by ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ (@sovetydermatologa) on

      Більше новин, що стосуються різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Чотири причини, чому виникають судоми в ногах
       2 жовтня , 10:33
      Коли необхідно йти до окуліста: основні симптоми
       20 липня , 21:38
      Через що пацієнти відмовляються вживати призначені ліки
       28 жовтня , 18:36
      Назвали причину алкогольної залежності
       сьогодні , 22:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук