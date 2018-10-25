Чотири міфи про видалення родимок, у які не потрібно вірити

Про видалення родимки можна почути страшну історію, нібито одним з наслідків цієї процедури є ризик розвитку раку.

Про це пише лікар-дерматолог Світлана Якубовська в Instagram.

Міф 1. На місці видалення родимок може з'явиться рак

Сама процедура видалення не може призвести до розвитку раку. Навпаки, видаляючи родимку, людина запобігає розвитку небезпечних новоутворень.

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Міф 2. Не потрібно обстежувати родимку перед видаленням

Ні, перш, ніж видаляти родимку, необхідно записатися на візит до онколога. Саме він визначить, чи становить загрозу родимка і чи взагалі потрібно її видаляти. Іноді для більш точного діагнозу, необхідно додаткові аналізи, до прикладу, дерматоскопія.



Перш, ніж видаляти родимку, необхідно записатися на візит до онколога

Регулярний огляд родимок і видалення потенційно небезпечних знижує ризик ракових хвороб.

Міф 3. Рубець може залишитися після випадення родимки

Сучасні технології дозволяють мінімізувати ризики дефекту на шкірі. Також все залежить від самої шкіри пацієнта до відновлення. У більшості випадків при дотриманні рекомендацій загоєння протікає успішно і не залишаються рубці.

Міф 4. Родимку можна "вивести" самостійно

Не варто експериментувати з власним здоров’ям. У кращому випадку людина може отримати рубці та опіки на тілі, у гіршому – існує ризик загрози життю.



Родимку не можна "вивести" самостійно

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