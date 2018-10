Чотири міфи про видалення родимок, у які не потрібно вірити

«Один мой знакомый знал человека, который знал человека, которому удалили родинку и случилось что-то непоправимое...» Такую страшную историю можно услышать практически от каждого второго пациента, когда речь заходит об удалении родинок. Вокруг это темы витает огромное количество мифов. Давайте разбираться, все ли так опасно на самом деле и что в таких историях правда, а что нет. А поможет нам в этом настоящий специалист своего дела, дерматолог-косметолог @dr.tatiana_doroshkevich МИФ 1. На месте удаления может появится рак. Само по себе удаление родинок не может привести к развитию онкологии. Наоборот, в ряде случаев, удаляя потенциально опасные новообразования, мы предотвращаем развитие опухоли. Меланома - грозное заболевание, которое уносит большое количество человеческих жизней. И главная причина этого - позднее выявление. Если упустить драгоценное время, то опухолевые клетки быстро распространяются по организму и болезнь становится неконтролируемой. Если же регулярно проводить осмотр родинок у специалиста и удалять потенциально опасные, то риск данного заболевания значительно падает. * МИФ 2. Надо ли обследовать родинку перед удалением? Обязательно необходимо иметь на руках заключение врача - онколога, в котором указан предполагаемый диагноз и рекомендован способ удаления новообразования. Иногда могут потребоваться дополнительные процедуры, например дерматоскопия. * МИФ 3. Родинку можно "вывести" самостоятельно. ️️Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением новообразований кожи. В лучшем случае вы получите ожоги и рубцы, в худшем - рискуете жизнью. * МИФ 4. После удаления родинки обязательно останется рубец. Современные малоинвазивные методы удаления позволяют выполнить процедуру с минимальным косметическим дефектом. Да, многое зависит от способности к восстановлению кожи самого пациента. Но в большинстве случаев, при соблюдении всех рекомендаций доктора, заживление протекает успешно. Берегите себя и будьте здоровы! А если у вас появились какие-либо вопросы к @dr.tatiana_doroshkevich она непременно на них ответит. #косметолог #минск #беларусь #косметологминск #дерматолог #дерматологминск #родинки #лазер #невус #врачиминска

